La ministra de Sanidad, Mónica García, no logra que España avance en la implantación de la figura de la enfermera escolar, una ausencia que se deja sentir con especial crudeza en las zonas más desfavorecidas. A pesar de que de forma constante quiere acercarse a personas de bajo ingreso, lo real no llega, salvo sus discursos. Así, según un estudio publicado en BMC Nursing, la falta de enfermeras escolares incrementa la desigualdad en salud entre niños y adolescentes con menos recursos, dejando desprotegidos a los más vulnerables.

La investigación, realizada por el Observatorio Nacional de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería, contó con la participación de 376 enfermeras, 1.193 docentes y directores de centros, y 582 familias, y muestra cómo la carencia de esta figura crítica afecta directamente la atención sanitaria y educativa en las comunidades autónomas.

La investigación determina que, aunque hay una satisfacción generalizada con la labor de las enfermeras escolares, y además hay demanda de sus servicios, la implantación de esta figura en los centros escolares sigue siendo deficiente, en parte por la existencia de deficiencias estructurales.

La investigación determina que, aunque hay una satisfacción generalizada con la labor de las enfermeras escolares, y además hay demanda de sus servicios, la implantación de esta figura en los centros escolares sigue siendo deficiente, en parte por la existencia de deficiencias estructurales. Este déficit hace que España no cumpla los estándares y normas internacionales en lo que se refiere a la ratio de enfermeras escolares por alumnos en España.

«Este estudio constata una vez más la importancia de contar con enfermeras escolares en todos los centros educativos de España. Hablamos de inversión en la salud de la población más joven y en prevención. Las enfermeras no solo pueden evitar ciertas complicaciones con una rápida actuación, sino que, a través de la educación en salud, tienen una herramienta muy poderosa para que las nuevas generaciones adquieran hábitos saludables y sepan actuar en momentos de emergencia sanitaria», explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE).

Los investigadores han analizado los tres tipos de enfermeras escolares que hay trabajando en España: enfermeras con contratos de exclusividad, que trabajan en una única escuela; las itinerantes, que ejercen su labor en varias escuelas, y las ocasionales, que son llamadas directamente por el colegio cuando las necesitan por una urgencia.

Aunque la exclusividad es la situación más prevalente, sólo se da en el 40% de los casos, lo que sigue siendo un porcentaje muy bajo en relación a las tasas europeas y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, el porcentaje se repite si se habla de cuántos centros escolares de España cuentan con enfermeras escolares, pues sólo la mitad de estos cuentan con profesional de enfermería. Además, hace un apunte destacado: son las zonas con mayores recursos económicos las que tienen un mayor porcentaje de enfermeras escolares, por lo que la falta de estas, como ya se ha comentado, crea una desigualdad en materia de salud.

Una enfermera cada 6.300 alumnos

La institución, que lleva reclamando esta figura desde hace años, critica a través de su Observatorio Nacional de Enfermería Escolar la situación que se vive en la actualidad, ya que tan sólo hay 1.270 enfermeras escolares propias en colegios en todo el Estado. Una cifra muy baja, que supone que existe una enfermera para cada 6.300 alumnos en España. A pesar de que en algunas comunidades existen programas de salud escolar que se coordinan desde Atención Primaria, esto no es suficiente.

«La media de la Unión Europea es una enfermera escolar por cada 750 alumnos. Una vez más vemos cómo en España nos situamos a la cola de nuestros vecinos en este ámbito también. Si, además, miramos las cifras de menores con enfermedades crónicas, no cabe otra opción que apostar por la enfermería escolar si queremos que nuestros niños y niñas nazcan sanos y con el conocimiento adecuado sobre su salud», puntualiza el presidente de la enfermería española, Florentino Pérez Raya.

Muchas tareas pendientes

De esta manera, el estudio hace un análisis de los retos que tiene por delante la enfermería escolar en España. En primer lugar, mencionan la necesidad de identificar las necesidades más acuciantes para poder adaptar estas a las políticas actuales.

Asimismo, ven necesario analizar cómo son los registros de datos sanitarios de los alumnos que guardan las enfermeras en los centros escolares, así como analizar cómo son en la actualidad las intervenciones enfermeras en los colegios.

El fin último es establecer un perfil de competencias de la enfermera escolar en España para poder mejorar no solo la tasa, sino la actividad que realizan las profesionales que, en la actualidad, ya ejercen en el ámbito escolar. Fortalecer la labor y el número de las enfermeras escolares en España, concluye el estudio, se traduciría en una reducción de las desigualdades en materia de salud de la infancia y adolescencia y se acercaría a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) relacionados con salud, equidad y educación.