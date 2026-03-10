La psicología lo confirma: si siempre tienes tu casa desordenada probablemente tengas síntomas de ansiedad o poca atención

Fact checked

El estado de nuestra casa puede decir mucho sobre cómo nos sentimos. Aunque el desorden suele atribuirse muchas veces a la falta de tiempo o de organización, la psicología señala que puede estar vinculado a otros factores emocionales como el estrés, ya que se libera cortisol, y esto deriva en que se reduce la concentración, disminuye la productividad y provoca ansiedad, poniendo dificultad para mantener la atención en tareas cotidianas.

Investigaciones recientes sobre comportamiento y entorno doméstico muestran que un espacio desorganizado puede afectar tanto el bienestar emocional como la eficacia mental. Cuando las personas se encuentran atravesando períodos de tensión o preocupaciones, a menudo se reduce la motivación para mantener la casa ordenada, lo que puede convertirse en un bucle: el desorden aumenta la sensación de caos y este, a su vez, el estrés.

El desorden y las emociones

Vivir rodeado de objetos fuera de lugar o de acumulaciones constantes, como el simple hecho de ir dejando la ropa en la silla, puede reflejar una sobrecarga mental. Quienes presentan síntomas de ansiedad o dificultades para concentrarse pueden ver cómo tareas que son sencillas, como recoger o limpiar, se vuelven mucho más tediosas, generando frustración y una sensación agobiante.

Por otra parte, algunos especialistas advierten de que la falta de organización puede traer otros problemas relacionados con la atención, como trastorno por déficit de atención, causado por el ritmo tan acelerado característico de la vida moderna.

Cómo afecta la concentración

El entorno influye directamente en la productividad y en la claridad mental. Cuando el espacio se encuentra saturado de estímulos visuales, el cerebro se encuentra recibiendo demasiada información al mismo tiempo, un fenómeno que se conoce como sobrecarga cognitiva. Esto produce dificultad a la hora de concentrarse, realizar tareas de manera eficiente y complica el mantener la calma al tener que enfrentarse a las obligaciones diarias.

No todo es negativo

Sin embargo, los expertos recuerdan que no en todos los casos de desorden se refleja un problema psicológico. Algunas personas, por el estilo de vida que tienen, por su personalidad o porque son creativos, priorizan otras actividades antes que el orden del hogar. En ciertos perfiles creativos, pueden encontrar que los espacios caóticos pueden ser incluso estimulantes.

En definitiva, el equilibrio es la clave. Mantener cierto nivel de orden ayuda a reducir la ansiedad, que haya más sensación de tranquilidad y mejore la concentración, pero para esto no es necesario aspirar a la perfección. Cada persona debe encontrar su propio equilibrio en la forma de organizar su casa, de forma que apoye su bienestar sin generar un estrés adicional.