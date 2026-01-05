Fact checked

La convocatoria del examen MIR 2026, la prueba anual que permite a los médicos acceder a la formación sanitaria especializada en España, se ha convertido en una de las mayores fuentes de tensión en el sistema sanitario y político del país a menos de un mes de su celebración, prevista para el 24 de enero de 2026. Las críticas se han intensificado en los últimos días, especialmente por parte del Partido Popular, que ha denunciado una «cascada de irregularidades administrativas» y acusa a la ministra de Sanidad, Mónica García, de mala gestión que podría poner en riesgo incluso la realización del examen.

Así, esta convocatoria se ha visto envuelta en una crisis que se arrastra desde hace varios meses y que ha aumentado la incertidumbre entre los más de 30.000 aspirantes. La mayoría de los médicos expertos encargados de redactar las preguntas del examen —comités de expertos de Medicina y otras especialidades— presentaron su dimisión en bloque tras cambios unilaterales en las condiciones de trabajo y la retribución por parte del Ministerio de Sanidad, lo que generó la primera gran señal de alarma sobre la calidad y legitimidad del proceso.

Desde entonces, esa renuncia no se ha resuelto completamente y se ha sumado a una cadena de problemas administrativos, incluidos retrasos en la publicación de listas de admitidos, fallos técnicos y decisiones del Ministerio que han invertido el orden legal del procedimiento, lo que ha convertido a la convocatoria en una de las más caóticas de su historia y ha desatado críticas generalizadas sobre la capacidad de gestión del Gobierno.

E proceso de selección del MIR de este año ha sufrido una cadena de fallos que expertos y aspirantes califican como inéditos en la historia reciente de la formación sanitaria especializada. Uno de los errores más graves denunciados es que la resolución que nombra a las comisiones calificadoras y ratifica la fecha del examen fue publicada antes de que se dieran a conocer las listas definitivas de admitidos, una secuencia que contraviene la propia Orden de Convocatoria publicada en el BOE y que podría llevar a la nulidad de pleno derecho del acto administrativo.

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha cargado contra la «incapacidad de Mónica García, y en particular de la ministra Mónica García, para cumplir con las bases legales de la convocatoria». Guillén advirtió que el proceso ha alcanzado un «caos y desorganización inimaginables», con una concatenación de errores que podría derivar incluso en la suspensión del examen, al violar procedimientos legales fundamentales y dar base sólida a posibles impugnaciones.

Según la dirigente popular, el último error detectado fue que el nombramiento de las comisiones calificadoras y la ratificación de la fecha de examen se realizaron antes de publicar las listas definitivas de admitidos, contraviniendo la Orden de Convocatoria, que establece primero la lista de admitidos y luego la ratificación y nombramiento de comisiones. Esta alteración podría provocar la nulidad del acto administrativo y genera gran incertidumbre entre los más de 30.000 aspirantes. Guillén aclaró que este fallo no es aislado, sino “solo el último de una larga lista”.

Guillén también ha señalado que han dimitido en bloque los comités encargados de redactar las preguntas del examen FSE, generando una crisis de confianza sobre el proceso. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de que las preguntas se elaboraran mediante Inteligencia Artificial, debido a la baja remuneración ofrecida de apenas cinco euros por pregunta.

Posteriormente, el Ministerio se negó a pagar a los miembros de las comisiones, mientras que la caída de la página web durante el proceso de inscripción y el retraso en la contratación de la empresa encargada de gestionar las listas de admitidos y excluidos —que normalmente se realiza entre junio y julio, pero que en esta ocasión se hizo en noviembre— dejaron a la empresa sin tiempo suficiente para preparar el examen.

Incapacidad de Mónica García en el MIR

«La incapacidad de la ministra es manifiesta, y exigimos seriedad y responsabilidad ante este colosal caos organizativo», subrayó Guillén. «Esta situación está generando un estrés masivo entre los aspirantes. El gobierno sanchista está jugando con el futuro de los profesionales sanitarios y poniendo en riesgo la sanidad pública».

Guillén también criticó «el duro castigo continuo» que, a su juicio, los sanitarios reciben del gobierno de Pedro Sánchez. Destacó que el nuevo Estatuto Marco empeora las condiciones laborales de los profesionales, no reconoce su formación y responsabilidad, mantiene guardias mal pagadas y no cotizadas, impone jornadas excesivas que dificultan la conciliación y limita la elección de plaza, entre otras medidas que motivaron la reciente huelga nacional de médicos.

«La falta de médicos requiere seriedad y rigor, y el gobierno del PSOE ha demostrado que carece tanto de capacidad como de voluntad política para solucionarlo», concluyó Guillén. La dirigente añadió que «otra forma de gobernar es posible», citando como ejemplo al Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, que ha aprobado 10.289 plazas para ampliar el número de profesionales y mejorar las condiciones de atención sanitaria en la comunidad.