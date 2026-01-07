Quirónsalud acompañará de nuevo a los corredores del 10K Valencia Ibercaja by Kiprun 2026

Fact checked

Este domingo 11 de enero se celebra una nueva edición del 10K Valencia Ibercaja by Kiprun 2026, que por cuarto año consecutivo volverá a contar con el apoyo de Quirónsalud, como Proveedor Médico de Salud. La prueba volverá a reunir a miles de corredores en uno de los circuitos más rápidos y reconocidos del panorama internacional.

La carrera ha experimentado en los últimos años una evolución constante hasta convertirse en la prueba de 10 kilómetros más rápida del mundo. En 2026, continuará impulsando su reputación internacional, apoyada en los numerosos récords mundiales, europeos y nacionales que ha registrado en los últimos años.

Durante las semanas previas, Quirónsalud y sus profesionales colaboran con la organización en la promoción de hábitos de vida saludable y recomendaciones a tener en cuenta para completar la prueba en las mejores condiciones.

Y el día de la carrera habrá un Meeting Point en la zona de meta con fisioterapeutas especializados, donde los corredores podrán acceder a masajes de descarga muscular tras la prueba.

Además, el día previo al evento habrá también se celebrará en las Pistas de Atletismo del Estadi del Tùria una versión infantil de la misma con el objetivo de fomentar la actividad física entre los más pequeños, la que desde 2024 se conoce como el 10Kids Valencia Quirónsalud. Los pequeños corredores, de entre 0 y 16 años, tomarán la salida para recorrer entre 300 y 1.500 metros hasta cruzar su meta.

El apoyo a esta cita consolida el compromiso del Grupo con la salud del deporte y, muy especialmente, del running. En los últimos años, también ha velado por la salud de importantes carreras como la Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana, el Medio Maratón de Sevilla, la Mitja Marató de Barcelona, la Carrera Nocturna de Toledo, la Behobia/San Sebastián o la Total Energies Medio Maratón de Málaga, entre otras.

Quirónsalud, comprometidos con la salud del deporte

Además, desde hace tiempo participa en múltiples eventos y disciplinas deportivas ya que el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Actualmente Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico Oficial de todas las competiciones de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), proveedor oficial de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, balonmano o rugby de nuestro país.

De hecho, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España, y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en nuestro país, entre otros.