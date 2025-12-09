El fenómeno que intriga a los expertos: pequeños terremotos reaniman comunidades microbianas bajo Yellowstone

La actividad sísmica que se registra de forma habitual en el Parque Nacional de Yellowstone vuelve a situarse en el centro del debate científico. Un equipo de investigadores ha documentado cómo una serie de pequeños terremotos registrados en 2021 provocó un auténtico «despertar microbiano» en las profundidades del parque, reactivando procesos químicos y biológicos que se creían relativamente estables.

El estudio, liderado por el microbiólogo Eric Boyd y su equipo, revela un mecanismo hasta ahora prácticamente desconocido: los movimientos sísmicos, incluso de baja magnitud, pueden renovar el suministro de energía química que sostiene la vida en ambientes subterráneos donde no llega la luz y donde los recursos suelen cambiar a un ritmo extremadamente lento.

Un mundo oculto bajo nuestros pies

Los científicos calculan que hasta un 30% de la biomasa total del planeta se encuentra bajo la superficie. Se trata de una inmensa biosfera oscura, formada por microorganismos adaptados a la presión, la falta de luz y la escasez de nutrientes. Su supervivencia depende de reacciones químicas que se producen cuando el agua, atrapada en grietas y poros de las rocas, interactúa con los minerales del subsuelo. Esas reacciones generan pequeñas cantidades de hidrógeno, sulfuro, metano u otros compuestos que sirven de alimento a las comunidades microbianas.

Durante años, los investigadores han sospechado que los terremotos podían desempeñar un papel fundamental en el mantenimiento de estos ecosistemas. La fracturación de rocas, el movimiento de fluidos o la apertura de nuevas grietas podrían renovar de golpe las fuentes de energía química disponibles.

El escenario perfecto: la caldera de Yellowstone

Yellowstone es uno de los laboratorios naturales más singulares del mundo. Su subsuelo está surcado por sistemas hidrotermales activos, cámaras magmáticas y una vasta red de acuíferos que transportan agua caliente a través de un mosaico complejo de rocas fracturadas. Asimismo, en el extremo occidental del lago Yellowstone, existe un pozo de casi 100 metros de profundidad que permitió a los científicos observar cómo reaccionaba el subsuelo ante una serie de pequeños temblores ocurridos en 2021.

El equipo recogió muestras de agua en cinco ocasiones a lo largo de ese año, comparando los resultados químicos y biológicos antes y después de la actividad sísmica. Las conclusiones fueron contundentes: el sistema había cambiado.

Las muestras obtenidas tras la secuencia de temblores mostraron un aumento notable en la concentración de hidrógeno, sulfuro y carbono orgánico disuelto. Estos compuestos son claves para muchos microorganismos que obtienen energía de reacciones químicas en ausencia de luz. El incremento sugería que los terremotos habían rejuvenecido las fuentes de energía del acuífero.

Los investigadores creen que el mecanismo es el siguiente:

Las fracturas nuevas exponen minerales frescos, que reaccionan con el agua y liberan hidrógeno u otros compuestos.

El movimiento del subsuelo desplaza fluidos atrapados, liberando sustancias que llevaban largo tiempo sin circular.

El agua encuentra nuevos caminos, lo que permite mezclar regiones químicamente distintas del acuífero.

En conjunto, estos cambios modifican el entorno químico de forma repentina, creando una oportunidad para que los microbios proliferen.

Los análisis también revelaron un aumento en el número de células microbianas presentes en el agua del acuífero. En ecosistemas profundos, estos incrementos no suelen ser fruto del azar. La proliferación observada coincidió perfectamente con los cambios químicos registrados, demostrando que la vida microbiana respondió rápido a la nueva disponibilidad de energía.

Más aún, el estudio detectó variaciones en los tipos de microorganismos presentes. En acuíferos profundos y estables, las comunidades suelen mantenerse relativamente constantes durante décadas. Pero en Yellowstone, después de los temblores, la composición microbiana se volvió más dinámica y variable, lo que indicaba una reorganización ecológica impulsada por el «pulso sísmico».

Boyd señala que el hallazgo rompe la idea de que los sistemas subterráneos son lugares estáticos y lentos. Al contrario, el subsuelo puede reaccionar con rapidez a cualquier perturbación que renueve sus fuentes de energía.

Los investigadores sugieren que lo observado en Yellowstone podría aplicarse a otros lugares de la Tierra donde existe actividad sísmica frecuente. Las regiones volcánicas, las zonas de fallas y los sistemas hidrotermales podrían estar experimentando ciclos periódicos de «despertar microbiano» cada vez que el suelo se mueve.

Esto abre una nueva vía de investigación para comprender la resiliencia de la biosfera profunda. Si los terremotos ayudan a reponer la energía química de forma regular, entonces estos ecosistemas no solo podrían ser más vigorosos de lo que se pensaba, sino también más dependientes de la dinámica geológica.

Planetas como Marte o lunas como Europa y Encélado presentan indicios de actividad sísmica, agua subterránea o interacciones entre rocas y fluidos. Si los terremotos pueden refrescar la química del subsuelo en esos entornos, podrían crear condiciones habitables para microorganismos análogos a los de Yellowstone.

En Marte, por ejemplo, las misiones InSight y Perseverance han detectado señales de actividad sísmica y evidencias de agua atrapada en el subsuelo. Si los procesos son similares a los terrestres, estos pequeños temblores podrían renovar las reservas de energía química, permitiendo la existencia de ecosistemas ocultos.