El durísimo aviso de un experto en finanzas a quienes esperan hacerse ricos con la Lotería de Navidad

Todos hemos soñado con llevarnos el Gordo de la Lotería de Navidad o alguno de sus premios. Porque, aunque sepamos que las probabilidades son bajas, las colas en las administraciones demuestran que muchos todavía creen que se harán ricos gracias al sorteo.

Sin embargo, desde el mundo de las finanzas llevan años lanzando mensajes claros sobre esta práctica. Uno de los más contundentes es el de Álvaro Martínez, experto en finanzas, ahorro e inversión, conocido en X (antes Twitter) como @finanzasenesp.

El experto ha insistido en desmontar la idea de que jugar de forma habitual puede ser una estrategia realista, para mejorar la situación económica en el largo plazo. Lo más probable es que pierdas más de lo que ganes.

Un experto en finanzas descarta la probabilidad de hacerte rico con la Lotería de Navidad

Uno de los principales argumentos del experto se basa en los datos objetivos. Las cifras de probabilidades muestran hasta qué punto es complicado obtener un premio importante en los principales sorteos del país.

En el caso de la Lotería de Navidad, las posibilidades de acertar el Gordo son de 1 entre 100.000. Esta misma probabilidad se repite en la Lotería Nacional. Aunque parezcan cifras asumibles, la realidad es que implican una dificultad enorme, incluso jugando durante muchos años.

Si se analizan otros sorteos habituales, el panorama es aún más exigente. En la Bonoloto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora es de 1 entre 13.983.816.

En El Gordo de la Primitiva, el reto se eleva a 1 entre 31.625.100. La Primitiva y el Euromillón, en el caso de acertar el bote máximo, alcanzan probabilidades extremas: 1 entre 139.838.160.

Estos números reflejan que la lotería no está diseñada para crear riqueza de manera sistemática, sino para ofrecer premios puntuales a un número muy reducido de personas.

Por qué jugar a la Lotería de Navidad no se puede considerar un plan financiero

Álvaro Martínez subraya que el principal error de muchos jugadores es confundir azar con planificación.

Jugar de manera recurrente con la expectativa de «hacerse rico» implica destinar parte del presupuesto a una actividad con una probabilidad mínima de éxito.

Desde el punto de vista financiero, el dinero destinado a boletos y décimos no genera valor ni se acumula con el tiempo.

Cada sorteo es independiente del anterior, por lo que no existe ningún efecto acumulativo ni ventaja por perseverar. La sensación de cercanía al premio es puramente psicológica.

Otro problema es la normalización. Cantidades pequeñas, repetidas semana tras semana o año tras año, acaban sumando cifras relevantes que podrían haberse destinado al ahorro o a productos financieros con expectativas más realistas.

La diferencia entre jugar por tradición y hacerlo para ganar dinero

Las Navidades son una época de gastos y hay métodos interesantes para ahorrar dinero. Sin embargo, jugar a la Lotería de Navidad para hacerse más rico no es uno de ellos.

La Lotería de Navidad es ilusión, tradición y emoción a corto plazo. De hecho, los anuncios siempre inciden en el componente sentimental. Jugar por costumbre una pequeña cantidad no es para nada negativo.

Lo que nunca debe hacerse es confundirlo con finanzas personas ni como un método para ahorrar dinero. Además, otro componente que afecta al gasto en la Lotería de Navidad es que toque en algún sitio donde vamos habitualmente.