Alarma mundial de los científicos: la Antártida se desintegró hace 9.000 años y el proceso se está repitiendo

Hasta los pulpos se han dado cuenta del posible colapso de la Antártida. Ahora una investigación científica podría demostrar que su desaparición está más cerca de lo que creemos.

Según un estudio publicado en Nature Geoscience, el Instituto Nacional de Investigación Polar (NIPR) de Japón han descubierto que la Antártida Oriental sufrió un colapso repentino hace unos 9.000 años, impulsado por un mecanismo oceánico capaz de desencadenar un deshielo masivo en muy poco tiempo.

Ahora ha cobrado especial importancia comprender qué ocurrió, ya que el riesgo de que vuelva a pasar es real. La clave está en anticipar cómo reaccionará el hielo antártico ante el calentamiento global.

El hielo de la Antártida colapsó por culpa del océano hace 9.000 años

El estudio, liderado por el profesor Yusuke Suganuma, se centró en reconstruir cómo y por qué la Antártida Oriental perdió enormes cantidades de hielo durante el Holoceno temprano, un periodo más cálido que el actual.

Esta región, que hoy contiene más de la mitad del agua dulce del planeta, ya muestra señales de retroceso en sus zonas costeras, lo que ha llevado a los científicos a buscar paralelismos entre aquel episodio remoto y la situación actual.

Para desentrañar lo que ocurrió hace 9.000 años, el equipo analizó núcleos de sedimentos marinos obtenidos en la bahía de Lützow-Holm, cerca de la estación japonesa Syowa.

Estos sedimentos, recolectados a lo largo de varias décadas de expediciones (incluidas las realizadas desde el rompehielos Shirase) fueron estudiados mediante análisis sedimentológicos, micropaleontológicos y geoquímicos, empleando ratios de isótopos de berilio para reconstruir las condiciones ambientales del pasado.

Los resultados demuestran un escenario llamativo. Una entrada súbita de Agua Circumpolar Profunda, mucho más cálida que la superficial, alcanzó la plataforma continental de la Antártida Oriental.

Ese ascenso de agua cálida provocó la fractura y hundimiento de las plataformas de hielo flotantes, que actuaban como soporte. Sin ese tapón natural, el hielo del interior comenzó a deslizarse hacia el océano a gran velocidad, dando lugar a un colapso acelerado.

El colapso de la Antártida podría repetirse por culpa del calentamiento global

Aunque aquel evento ocurrió hace 9.000 años, los investigadores subrayan que los mismos procesos podrían activarse hoy.

De hecho, las observaciones más recientes demuestran que zonas de la Antártida Occidental (como los glaciares Thwaites y Pine Island) ya están perdiendo hielo rápidamente por la intrusión de agua profunda cálida, un patrón inquietantemente parecido al detectado en la bahía de Lützow-Holm durante el Holoceno temprano.

Para la investigación han participado más de 30 instituciones internacionales. Esto es una prueba sólida de que la capa de hielo antártica está respondiendo rápidamente al calentamiento climático. Las consecuencias pueden ser fatales.

Además, el proceso se sostiene en el tiempo y frenar el deshielo es muy complicado. Y, lo peor de todo, es que el proceso podría ser mucho más rápido de lo que pensamos.

Si los mecanismos de retroalimentación positiva que operaron hace miles de años volvieran a activarse, el deshielo regional en la Antártida podría extenderse y acelerar la subida global del nivel del mar.