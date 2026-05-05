El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo descendió un 2,6% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior, es decir, cayó en 62.668 personas. Sin embargo, esto ha sucedido a costa de los contratos temporales, que han representado el 52,3% del total de la contratación efectuada en el cuarto mes del ejercicio 2026. Así lo reflejan los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

En concreto, de los 1.258.296 contratos registrados en abril, el 43,2% fueron indefinidos, porcentaje 1,3 puntos inferior al del mismo mes del año pasado. De hecho, esta proporción es la menor en un mes de abril desde la puesta en marcha de la reforma laboral.

Por contra, 658.488 fueron contratos temporales, un 4% más que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 52,3% del total de la contratación efectuada en el cuarto mes del ejercicio 2026.

Dentro de los indefinidos, en abril se realizaron 229.062 contratos a tiempo completo, un 5,8% más que en el mismo mes del año anterior; 129.730 a tiempo parcial (+10,5%) y 184.751 fijos discontinuos (+6,2%).

El paro en abril

Tras la caída de abril, el número total de desempleados bajó de los 2,4 millones de personas por primera vez desde junio de 2008 al situarse en 2.357.044 personas. El descenso del desempleo registrado el mes pasado es ligeramente inferior al de abril de 2025 (-67.420 parados), pero superior al de 2024 (-60.503).

En todo caso, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando la Semana Santa se celebró en marzo, tanto el mes de abril de 2025 como el de este año sí se beneficiaron de los efectos en el empleo habituales en esa época del año. Aun así, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en abril. Lo hizo en 11.256 personas respecto al mes anterior.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en abril en 28 ocasiones y ha subido en tres. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 282.891 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2017, cuando disminuyó en 129.281 parados.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 155.674 personas, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 91.206 mujeres (-6%) y una caída del desempleo masculino de 64.631 varones (-6,5%).

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 46.156 desempleados menos (-2,6%), seguido de la industria (-3.680 desempleados, -2%); la construcción, que restó 3.603 parados (-2,2%), y la agricultura, donde bajó en 2.272 personas (-3%).

Asimismo, el desempleo disminuyó en 6.957 personas (-3%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en abril en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 34.146 mujeres en comparación con marzo (-2,3%), mientras que el masculino se redujo en 28.522 desempleados (-3%).

Así, al finalizar el cuarto mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.424.426 desempleadas, su menor cifra desde septiembre de 2008, mientras que el de varones totalizó 932.618 desempleados.