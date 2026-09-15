David Bustamante pone límites a las primeras fotos de Daniella tras cumplir 18 años: «Quiero que tenga una vida normal»

David Bustamante ha salido en defensa de su hija Daniella después de que la joven haya sido fotografiada recientemente por primera vez tras cumplir 18 años. El cantante, que siempre ha intentado mantener la vida de su hija al margen de la exposición mediática, ha pedido respeto ante el creciente interés que ha despertado la joven desde que alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de agosto. Daniella, hija de Bustamante y Paula Echevarría, ha comenzado una nueva etapa de su vida como universitaria y también ha incrementado su presencia en redes sociales, donde ya cuenta con cerca de 60.000 seguidores entre Instagram y TikTok.

Ante las imágenes de su hija en la calle, David Bustamante ha dejado clara su postura sobre la exposición de Daniella. «Bueno, realmente ya sabéis que no soy muy amigo de eso, que intenten no ser lo menos invasivos posible», ha declarado el artista al ser preguntado por la situación. El cantante considera que, pese a que Daniella ya tiene 18 años y puede tomar sus propias decisiones, continúa siendo muy joven y merece poder afrontar esta nueva etapa con tranquilidad y sin una presión mediática excesiva. «Sería justo que ella tuviera una vida y una adolescencia, o el principio de la madurez lo más normal y tranquila posible, que bien se lo merece», ha señalado Bustamante. Sus palabras llegan en un momento en el que la mayoría de edad de Daniella ha provocado un mayor interés por conocer su día a día. La joven ya había aparecido en algunas ocasiones junto a sus padres, pero ahora comienza a adquirir una mayor independencia y a construir una imagen pública propia.

El cantante también ha explicado cómo está viviendo su hija esta nueva etapa y se ha mostrado especialmente orgulloso de ella. Daniella ha comenzado sus estudios universitarios en Madrid y afronta este momento con ilusión. «Está muy contenta, me está esperando en casa. Hoy cenamos sushi, caprichito de la niña», ha contado Bustamante con naturalidad, dejando ver la complicidad que mantiene con su hija. Debido a sus compromisos profesionales, incluso bromeaba con que tendría que recurrir a un servicio de comida a domicilio para cumplir con el plan familiar. «Está muy bien, ilusionada con una nueva etapa en su vida, es universitaria y nada, que cumpla sus sueños, que vaya haciendo su camino», ha explicado. Precisamente, esa última idea resume cómo afronta Bustamante el paso de su hija a la mayoría de edad. El cantante es consciente de que Daniella comienza ahora una etapa en la que debe tomar sus propias decisiones y descubrir por sí misma el camino que quiere seguir.

Por eso, cuando le han preguntado si le ha dado algún consejo sobre cómo debe relacionarse con la prensa ahora que es mayor de edad, Bustamante ha dejado claro que no pretende decidir por ella. «Es ella la que tiene que decidir y hacer sus cosas, tiene su personalidad», ha respondido. El cantante considera que Daniella debe ser libre para gestionar su propia exposición y decidir qué aspectos de su vida quiere compartir públicamente.

Eso sí, hay algo que Bustamante considera fundamental: el respeto. «Lo importante es que haya respeto por parte de todos, que sepamos que al final es una niña de 18 años y que ya está», ha señalado. El artista entiende que exista curiosidad por Daniella después de haber alcanzado la mayoría de edad. «Es normal que tengan ahora la inquietud porque acaba de cumplir su mayoría de edad», ha reconocido, aunque insiste en que su prioridad continúa siendo que su hija pueda vivir con normalidad.

Daniella, además, ha comenzado a tener una presencia más activa en redes sociales, una parcela que su padre tampoco pretende controlar. «A ella también le gustan las redes y las cosas, pero bueno, ella ya verá», ha explicado. Bustamante apuesta así por acompañarla en esta nueva etapa desde la distancia necesaria para que sea ella quien tome sus propias decisiones. «Lo que quiero es que sea feliz y que tenga una vida lo más normal posible», ha concluido.