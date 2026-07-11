David Bustamante estrena hogar en Madrid con una exclusiva vivienda unifamiliar de 1,5 millones de euros

David Bustamante es una de esas figuras que, siempre que reaparece sobre un escenario, lo hace cargado de nuevos titulares. El extriunfito recientemente fue una de las voces que actuó en la visita del Papa a Madrid, junto a los artistas Diana Navarro y Daniel Diges. Ahora vuelve a ser noticia tras haber firmado un nuevo contrato… con su hipoteca, ya que acaba de hacerse pública su nueva adquisición. Se trata de una vivienda unifamiliar de obra nueva por la que ha tenido que desembolsar 1,5 millones. Y bien invertidos, porque si bien la casa está en una de las mejores zonas de Madrid, su interior ofrece un refugio sereno desde el que seguir cosechando éxitos.

La nueva vivienda del cantante es una de las catorce exclusivas propiedades que forman parte de esta nueva urbanización de obra nueva situada en el noroeste de la capital. A día de hoy, esta zona está denominada como una de las zonas más cotizadas de la ciudad.

Aquí se encuentran algunas de las urbanizaciones privadas elegidas por las mayores fortunas de la ciudad, como La Finca, Boadilla del Monte o La Moraleja; con una cartera de vecinos de lo más variopinto, siempre que hablemos de las altas esferas. Pues hablando de esta zona, surgen nombres como el de Kylian Mbappé, Dabiz Muñoz, Alejandro Sanz, Luka Modrić o Ilia Topuria.

Desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, aquí se encuentran algunas de las viviendas más impresionantes y exclusivas de la capital, así que, comenzando por la ubicación, de la adquisición de Bustamante sólo podemos destacar que ha sido todo un acierto. Si hablamos de la vivienda, la línea de exclusividad continúa.

Se trata de un chalet unifamiliar de 381 metros cuadrados organizados en tres plantas, de estilo completamente contemporáneo. Dentro abarca amplias zonas de estar, entre las que destaca un gran salón para servir como epicentro de las reuniones familiares, cinco dormitorios y seis baños; además, una parcela de 319 metros cuadrados con piscina privada.

Tampoco fallan el diseño, de líneas pulidas y última tecnología, que se integra en el uso común de la vivienda para facilitar su día a día. Con ello, la vivienda es eficiente y sostenible al incorporar tecnología como es la aerotermia y el suelo radiante-refrescante. No pueden faltar un garaje con espacio suficiente para atraer visitas y una zona de deporte, algo que está bastante integrado en el día a día del artista. De hecho, hace no mucho hablamos con David Navarro, que es el entrenador físico que ha protagonizado el cambio de celebridades como Bustamante, sobre el cambio de rutina y mentalidad del artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

Un buen momento para Bustamante

Lo cierto es que este es solo un paso más que denota el buen momento en el que se encuentra actualmente David Bustamante. Porque otro detalle es que se trata de la primera vivienda que adquiere el cantante tras su separación de Paula Echevarría hace 8 años. En todo este tiempo no había adquirido ninguna vivienda por su parte, lo que hace aún más especial y emotiva la adquisición de esta vivienda.

Todavía está en construcción, eso sí, lo que hace que Bustamante vaya a tener que esperar un poco más de la cuenta para ver sus sueños de tener un hogar propio hechos realidad. Pero ya en pocos meses el cantante podrá bautizar a esta exclusiva vivienda como su hogar. Nos quedará esperar ese tiempo para ver cómo es la decoración que el artista decide seleccionar para esta vivienda.