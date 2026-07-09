¿Qué hace Tamara Falcó con Nicky Hilton en la espectacular casa de Pierre Cardin, valorada en 350 millones?

Después de dejarnos imágenes de ensueño en Taormina (incluida la compra de las famosas teste di moro, las cabezas sicilianas que la serie The White Lotus convirtió en símbolo de infidelidad), Tamara Falcó ha puesto rumbo a otro escenario difícil de creer. La marquesa de Griñón disfruta ahora de unos días en el mítico Palais Bulles, la futurista residencia de Pierre Cardin en la Costa Azul, donde comparte viaje con Nicky Hilton, Kathy Hilton y otros invitados de excepción en una experiencia organizada por Aquazzura y Net-a-Porter. Un lugar tan sorprendente que muchos jurarían que ha sido creado con inteligencia artificial.

Parece sacado de una película de ciencia ficción o de una imagen creada por inteligencia artificial. Sin embargo, existe desde hace décadas y está considerado una de las viviendas más extraordinarias del mundo. Se trata del Palais Bulles (Palacio de las Burbujas), la espectacular residencia que durante años perteneció al diseñador Pierre Cardin.

Situado en Théoule-sur-Mer, muy cerca de Cannes, el Palais Bulles domina el Mediterráneo desde lo alto de un acantilado. Su aspecto rompe con cualquier idea tradicional de una mansión de lujo. Aquí no existen las líneas rectas. Todo son curvas, formas orgánicas y enormes burbujas de color terracota que parecen emerger de la propia roca.

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La vivienda fue diseñada entre 1975 y 1989 por el arquitecto húngaro Antti Lovag para el industrial francés Pierre Bernard. Sin embargo, fue Pierre Cardin quien terminó convirtiéndola en un auténtico icono del diseño tras adquirirla y transformarla en la máxima expresión de su universo creativo.

El complejo ocupa unos 1.200 metros cuadrados y parece más un pequeño planeta privado que una casa. Cuenta con un espectacular salón panorámico abierto al mar, 10 suites, varias piscinas, jardines, cascadas y un anfiteatro al aire libre con capacidad para 500 personas, donde durante años se celebraron desfiles, fiestas y eventos exclusivos.

Cada habitación posee además una personalidad completamente distinta. Fueron decoradas por diferentes artistas contemporáneos, que diseñaron desde el mobiliario hasta las chimeneas o los televisores para integrarlos en la arquitectura circular. Camas, sofás, estanterías e incluso los detalles más cotidianos abandonan las formas convencionales para adaptarse a este universo de burbujas.

En 2017 la propiedad salió al mercado por 350 millones de euros, convirtiéndose en una de las viviendas más caras de Europa. Sin embargo, nunca llegó a confirmarse su venta. Actualmente, según el entorno de Pierre Cardin, el complejo continúa utilizándose para la celebración de eventos privados y experiencias exclusivas como la que estos días disfruta Tamara Falcó.