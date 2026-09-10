Daniella Bustamante ya ha dado el salto a la universidad. La hija de Paula Echevarría ha comenzado una nueva etapa académica después de 16 años en el mismo centro educativo y lo ha hecho compartiendo con sus seguidores cómo ha vivido su primer día como universitaria. La joven, que ha elegido estudiar Marketing, ha documentado desde primera hora de la mañana sus nervios, sus dudas y también los planes que tiene para adaptarse a su nueva rutina.

A las siete de la mañana, Daniella se ponía frente a la cámara para preparar su particular get ready with me. Con sueño, algo de nostalgia por el verano y reconociendo que todavía no terminaba de asimilar que empezaba la universidad, la joven explicaba cómo iba a ser su nueva rutina.

Uno de los principales inconvenientes con los que se ha encontrado tiene que ver precisamente con los desplazamientos. Aunque su universidad está relativamente cerca en coche, asegura que el trayecto se complica considerablemente si tiene que hacerlo en transporte público. Una circunstancia que le ha llevado a tomar una decisión: ponerse manos a la obra con el carnet de conducir.

La decisión de Daniella Bustamante

«Voy a empezar ya dentro de poco en la autoescuela», anunciaba durante su vídeo. La intención de Daniella es clara: evitar depender del autobús y el metro para acudir a clase y poder realizar el trayecto en coche cuando consiga su permiso.

Eso sí, la joven es consciente de que quizá el carnet no llegue a tiempo para solucionar sus desplazamientos durante este curso. «Igual me saco el carnet cuando se acabe el curso y me tengo que hacer todo el año en bus», reconocía con humor. Aun así, tiene claro que el esfuerzo tendrá recompensa: «Al menos el año que viene voy en coche».

Una frase que resume uno de los grandes objetivos personales de Daniella para esta nueva etapa. Mientras aprende a desenvolverse en la universidad, tendrá que familiarizarse también con los horarios, las rutas de transporte y una rutina completamente diferente a la que ha conocido durante años.

Daniella reconoce que el cambio no es pequeño. «Llevo 16 años en el mismo instituto, mismos profesores, mismos métodos, misma todo, mismas normas», explicaba, dejando patente que empezar la universidad supone enfrentarse a un escenario completamente nuevo.

Durante su primer día tenía que estar en el campus a las 09:30 horas, aunque sus horarios habituales serán diferentes: los lunes y viernes entrará a las diez, mientras que los martes comenzará a las ocho y los miércoles y jueves a las nueve. A pesar de las dudas iniciales, cuenta con un importante punto a favor: no afrontará esta nueva etapa sola. La joven ha explicado que varios amigos suyos también van a la universidad, algo que le aporta tranquilidad ante el vértigo de empezar de cero.

La madrugadora jornada también estuvo marcada por el cansancio y la nostalgia. «Quiero dormir. Quiero estar en mi pueblo y quiero verano», confesaba nada más comenzar su vídeo. Tras un verano que califica de complicado, aunque con muchas más cosas buenas que malas, Daniella afronta ahora un nuevo curso con la intención de adaptarse poco a poco.

Y entre clases, nuevos compañeros y horarios todavía por descubrir, ya tiene una meta en el horizonte: sacarse el carnet de conducir y conseguir que el coche sea su gran aliado para ir a la universidad el próximo curso.