Paula Echevarría: «Cuando tenía 30 años no me atrevía a posar en ropa interior»
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Paula Echevarría ha reaparecido delante de las cámaras después de vivir uno de los veranos más difíciles de su vida. Hace apenas unas semanas, sufrió la pérdida de su padre, un duro golpe tras el que, como ella misma ha reconocido, toca seguir adelante y retomar poco a poco la normalidad. Coincidiendo con el inicio del curso escolar, la actriz ha retomado también su agenda profesional, siendo uno de los primeros compromisos a los que ha hecho frente la presentación de la nueva colección de Ysabel Mora, la firma de lencería que ha vuelto a confiar en ella como imagen.
El evento tuvo lugar en pleno centro de Madrid y COOL se desplazó hasta allí para poder hablar personalmente con Paula Echevarría. Durante el encuentro, Echevarría se mostró muy ilusionada con este nuevo proyecto y agradecida por la confianza que la firma había depositado en ella. Sin embargo, al mismo tiempo, también hizo una confesión a este miedo sobre su relación con la moda y el paso del tiempo. Y es que desveló que, hace 20 años, probablemente no habría sido capaz de protagonizar una campaña de estas características.
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«Yo he trabajado con otras marcas de lencería cuando tenía 30 años y no me atrevía a posar en ropa interior. Siempre era más tapada. Pero es que hay una cuestión que, según vas cumpliendo años, vas ganando en seguridad en ti misma y en hacer cosas que tú consideras bien para ti y que te hacen bien y que te suman. Y no tanto en pensar en qué pensarán los demás», explicaba.
Paula continuaba señalando que, con el paso del tiempo, consideraba que su relación con su cuerpo ha evolucionado a pasos agigantados y que ha aprendido a mirarlo con bastante más cariño y menos exigencia. «Hace años me daba apuro ponerme en una sesión donde llevaba pantalones cortos o lo que sea. Iba caminando y me daba vergüenza pensar que me veían la celulitis. Y ahora me da igual», aseguraba, haciendo hincapié en que a día de hoy, valoraba mucho lo positivo e intentaba poner menos atención en algo que «todo el mundo tiene».
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En cuanto a si considera que hoy es más exigente a la hora de prestar su imagen que cuando empezó a trabajar, Paula ha dejado claro que, a pesar del aprendizaje que ha hecho consigo misma y su cuerpo, lo cierto es que siempre ha sido exigente y que, al final, lo seguirá siendo. «Yo te diría que con todas las marcas con las que he trabajado he estado años. Con la que menos, han sido tres años. Entonces, esa exigencia me ha ayudado a tener un baremo de responsabilidad, de ellos conmigo y yo con ellos. Y cuando eso pasa, es porque hay algo más allá de una simple campaña o un cheque», sentenciaba.