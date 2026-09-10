Paula Echevarría: «Tenía complejo de culona pero con los años me di cuenta de que lo tenía bastante bien puesto»

Paula Echevarría se ha consolidado, con el paso de los años, como todo un referente de estilo. Su larga trayectoria en la industria de la moda y la interpretación la ha convertido en fuente de inspiración para muchas personas. Sin embargo, alcanzar la seguridad que proyecta hoy en día no ha sido una tarea fácil. Y es una cuestión que ella misma ha confesado a los micrófonos de COOL.

Con motivo de la presentación de la nueva línea de lencería de Ysabel Mora, de la que Paula es imagen, este medio ha tenido la oportunidad de hablar personalmente con ella. Durante la conversación, la actriz y modelo se ha sincerado como nunca sobre algunos de los complejos físicos que marcaron su adolescencia, los cuales, a día de hoy, asegura haber conseguido dejar atrás.

«Mi adolescencia fue en los años 90. Y ahí se llevaba Kate Moss. Yo tenía complejo de culona, pero luego con los años me di cuenta de que lo tenía bastante bien puesto y que no era para tener complejo», comenzaba a decir. Añadía que todas las chicas de esa generación «querían estar como un palo» y que, afortunadamente, a día de hoy, considera que es una imagen que los jóvenes de hoy en día no idolatran. «A mi hija no le gusta la delgadez extrema. No envidia nada los cuerpos muy delgados. Ella prefiere tener curvas. Y yo creo que les pasa a muchos chicos y chicas de su edad. Prefieren otro tipo de cuerpos», comentaba.

Al mismo tiempo que ha superado ese tipo de complejos, Paula tampoco ha tenido ningún problema en revelar qué prendas se llegó a poner en aquella época y que no lo volverían a formar parte de su armario. «Todas hemos cometido errores de estilo que, por aquel momento, no lo eran. Con el paso de los años lo ves y dices: ‘Pero yo cómo me podía poner esos vaqueros que se me veía casi… Es que te sentabas y se te asomaba la raja del culo», recordaba entre risas.

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Aprovechando su intervención, Paula ha querido dejar claro que, a pesar de su pasado, a día de hoy tiene mucha más confianza en sí misma y que, en ningún momento, busca la perfección, sino ser natural. Es por ello por lo que, cuando camina por la calle y alguien le para para preguntarle sobre la ropa que lleva puesta, le hace mucha ilusión. «Yo recibo muchos piropos de mujeres. Y además, muy bonitos. Y es muy gratificante que otra mujer te valore. Creo que entre nosotras es mucho más admirable», expresaba.