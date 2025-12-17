Los fans de Paula Echevarría, en shock tras la advertencia que nadie esperaba: «Sin bragas»

La última polémica que se ha generado en torno a los conciertos de Jennifer Lopez ha dado un giro inesperado gracias a la intervención de Paula Echevarría. La actriz asturiana, habitualmente discreta y alejada de polémicas innecesarias, ha decidido plantarse ante los ataques que la artista estadounidense ha recibido por su atrevido vestuario sobre el escenario. En sus redes sociales, Paula ha mostrado su indignación por los comentarios despectivos hacia la diva del Bronx y lo ha hecho con un mensaje tan contundente como irónico que no ha tardado en hacerse viral: «Yo también saldré en bragas. ¡Avisados estáis!».

Las redes se encendieron tras las críticas hacia Jennifer Lopez, que a sus 56 años se ha presentado en algunos conciertos con un bikini dorado que deja muy poco a la imaginación. Para muchos internautas, su elección estilística habría sido excesiva, innecesaria o incluso ridícula, un discurso que se repite con frecuencia en torno a las artistas que deciden apostar por la sensualidad en plena madurez. Comentarios como «¿No tienes ropa?» o «¿Qué vendes, tu canción o tu cuerpo?» se multiplicaron hasta convertir el debate en un fenómeno viral que cruzó fronteras. Paula, sin embargo, no estaba dispuesta a guardar silencio.

La advertencia de Paula Echevarría

Lejos de sumarse a la polémica, Paula Echevarría optó por hacer una reflexión que, más allá de respaldar a Jennifer Lopez, abre una conversación más amplia sobre el físico, la disciplina y el derecho a mostrarse como una quiera a cualquier edad. La actriz subrayó que la cantante, además de tener talento y una carrera consolidada, posee un cuerpo trabajado con constancia y esfuerzo, un mérito que para ella merece respeto y no burla. «He leído comentarios que cuestionan cuál era la necesidad de salir así en bragas… Y de verdad que si a los 56 años tengo ese cuerpazo sin flacidez, ni celulitis, tonificado al máximo y trabajando a base de dieta y ejercicio duro, yo también saldré en bragas. ¡Avisados estáis!», escribió.

El mensaje de Paula no pasó desapercibido entre sus fans, que rápidamente compartieron la reflexión por su tono directo, su defensa abierta de la libertad corporal y su crítica a la doble vara de medir cuando se trata del cuerpo femenino. A sus 48 años, la actriz ha hecho del deporte su estilo de vida, pero no lo hace por tener un cuerpo 10, sino por estar más sana.

¿Va a casarse Paula Echevarría?

En medio del revuelo mediático por sus palabras, la relación sentimental de Paula Echevarría con Miguel Torres volvió a entrar en conversación pública, especialmente por la insistente pregunta que les persigue desde hace tiempo: ¿habrá boda? Para la influencer y actriz, la respuesta ha sido siempre la misma, clara y sin rodeos. Aunque ambos están muy unidos y comparten la crianza de su hijo Miki, ninguno considera imprescindible formalizar su relación con un enlace.

«Tener un hijo ya es la mayor unión», ha repetido Paula en varias entrevistas, recordando que tanto ella como Miguel ya pasaron por el matrimonio en el pasado y que, actualmente, conceden al enlace la importancia justa. La actriz estuvo casada con David Bustamante, mientras que el ex futbolista compartió años de relación con la modelo jienense María Plaza. Para ambos, la convivencia y la estabilidad emocional pesan más que cualquier celebración.

La postura de Miguel Torres no difiere en absoluto de la de Paula. Cuando le preguntan por el tema, responde con la misma naturalidad: «Los dos ya pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio».

Los planes para Navidad

Mientras las especulaciones sobre un posible enlace siguen ocupando titulares, Miguel Torres continúa centrado en su faceta más conocida en los últimos años: la gastronómica. El deportista, que participó en MasterChef Celebrity, acudió al décimo aniversario de una revista especializada en cocina justo antes de las fiestas navideñas, y allí reveló que, un año más, será él quien se encargue de los fogones durante esos días.

«Siempre cocino en Navidad. Es algo que llevo haciendo ya muchos años», comentó con naturalidad, mostrando el entusiasmo con el que aborda estas fechas. Sobre los planes familiares, explicó que la primera parte de las fiestas la pasarán con la familia de Paula en Asturias, como ya es tradición, y posteriormente celebrarán en Madrid junto a los suyos. Es habitual que la pareja comparta en redes algunos de esos momentos: los pequeños disfrutando de música, bailes, comidas especiales y sorpresas bajo el árbol.

Esa imagen familiar, relajada y completamente integrada, refuerza la idea que ambos defienden: viven su relación con estabilidad, compromiso y un proyecto común muy definido, sin necesidad de etiquetas adicionales. Su enfoque, aseguran, es disfrutar del camino tal como lo han construido, sin prisas y sin presiones externas, una filosofía que, en su caso, parece funcionar a la perfección.