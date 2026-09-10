¿Por qué no ha ido la princesa Leonor al funeral del rey Harald?

El pasado miércoles, 9 de septiembre, Oslo se convirtió en el epicentro de la realeza europea. Miembros de 11 casas reales diferentes se dieron cita en la capital de Noruega para dar el último adiós al rey Harald, fallecido el 28 de agosto a los 89 años. Una solemne despedida que reunió a 16 reyes, 21 príncipes y tres grandes duques, así como al mismo tiempo también dejó notables ausencias, algunas especialmente llamativas. Entre ellas, la de la princesa Leonor.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Reina Sofía, fueron los encargados de representar a nuestro país en el funeral de Estado. Pero, sin embargo, la princesa no viajó junto a ellos. Una decisión que ha llamado la atención de propios y extraños y que, como no podía ser de otra manera, ha despertado rápidamente numerosos interrogantes. Y es que la ausencia de Leonor contrastó con la presencia de otros futuros jefes de Estado en el acto, como fue el caso de la princesa Amalia de Holanda, el príncipe Guillermo de Inglaterra o el príncipe heredero Christian de Dinamarca. Una diferencia que inevitablemente ha hecho que una pregunta se repita sin cesar: ¿por qué la princesa Leonor no acudió a uno de los mayores encuentros de la realeza europea de los últimos años?

Lo cierto es que no hay una respuesta confirmada por parte de la corona española, pero hay varios motivos que podrían estar detrás. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la princesa de Asturias no tiene por costumbre acudir a este tipo de actos. La última vez que la vimos en una situación similar fue en el entierro de su tía abuela, la princesa Irene, el pasado mes de enero. Pero tal vez, en esa ocasión, lo hizo por los lazos familiares que la unían a la fallecida. Porque en el multitudinario sepelio de la reina Isabel II tampoco estuvo presente.

A esto se suma que, en esta ocasión, la casa real de Noruega mandó un comunicado con las restricciones que se habían visto obligados a tomar debido al tamaño de la catedral de Oslo, donde se llevó a cabo la ceremonia religiosa en honor al monarca fallecido. Además, cabe destacar que, desde el principio, la monarquía española siempre ha priorizado la formación académica e institucional de la princesa de Asturias, evitando así los desplazamientos internacionales que puedan interferir en dicho plan.

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El pasado 7 de septiembre, la heredera comenzó las clases en la Universidad Carlos III de Madrid y tal vez por ello también han preferido que continúe con su periodo de adaptación, conociendo a sus compañeros y estando presente en sus primeras clases. Pero la gran pregunta es, ¿en qué momento considerarán oportuno que la princesa Leonor participe activamente en este tipo de actos internacionales? Solo el tiempo lo dirá.