Leonor no ha sido la única: Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, también ha empezado la universidad

Este lunes 7 de septiembre ha marcado el comienzo de una nueva etapa para dos jóvenes que, aunque pertenecen a mundos muy diferentes, comparten una curiosa coincidencia: la princesa Leonor y Daniella Bustamante han comenzado la universidad el mismo día. Dos caminos muy distintos, dos universidades diferentes y dos carreras alejadas entre sí, pero un mismo punto de partida hacia la vida adulta.

La princesa Leonor afronta esta nueva etapa después de completar su formación militar y comienza sus estudios universitarios de Ciencias Políticas. La heredera al trono se prepara así académicamente para el futuro papel institucional que está llamada a desempeñar, aunque su experiencia universitaria estará inevitablemente marcada por su condición de princesa de Asturias.

A pocos kilómetros de distancia, otra joven conocida por su apellido familiar también inicia su vida universitaria. Daniella Bustamante, hija de David Bustamante y Paula Echevarría, ha comenzado sus estudios de Marketing en una universidad privada, una elección que parece encajar con algunos de sus grandes intereses: la moda, la comunicación y el mundo de las marcas.

La coincidencia resulta especialmente llamativa porque ambas llegan a la universidad siendo conocidas por motivos que tienen mucho que ver con sus familias. Leonor es la futura reina de España; Daniella es hija de dos de los rostros más populares de la cultura española de las últimas décadas. Sin embargo, este nuevo capítulo supone para las dos una oportunidad para empezar a construir su propio camino.

David Bustamante ha hablado precisamente de la ilusión con la que su hija afronta esta nueva etapa. El cantante ha destacado que a Daniella le gustan mucho la moda y el marketing y que ha vivido desde pequeña ese universo en casa. «Que sea feliz, que haga lo que quiera», ha asegurado el artista al hablar de los deseos que tiene para su hija.

También ha puesto en valor la influencia de Paula Echevarría, convertida desde hace años en uno de los grandes referentes españoles en el mundo de la moda y las tendencias. Para Daniella, por tanto, la elección de sus estudios no parece casual: ha crecido rodeada de música, televisión, moda, redes sociales y comunicación, ámbitos que ahora puede convertir en una formación académica y, quién sabe, en su futura profesión.

La historia de Leonor es diferente. Su carrera de Ciencias Políticas está estrechamente vinculada al papel que algún día asumirá como jefa del Estado. Mientras Daniella elige el ámbito profesional en el que quiere desarrollarse, Leonor se prepara para una responsabilidad que viene determinada por su nacimiento.

Dos jóvenes, dos universidades y dos futuros completamente diferentes. Pero este 7 de septiembre comparten algo más que una fecha en el calendario: el comienzo de una etapa en la que ambas tendrán que empezar a definir quiénes quieren ser más allá del apellido que las acompaña desde que nacieron.