Christopher Nolan (56 años): «Nunca vas a aprender algo tan profundamente como cuando es pura curiosidad»

A pesar de las polémicas, Christopher Nolan se ha convertido en uno de esos cineastas populares que saben conquistar al gran grueso del público. Algo así como un nuevo Steven Spielberg que convierte cada una de sus nuevas películas en un acontecimiento cinematográfico global. Y lo mejor es que no es algo que alguien le enseñase. A pesar de la comercialidad extrema e inherente a su trabajo, Nolan ha cultivado una mirada personal y autodidacta desde su primera cinta, Following (1998), hasta el gran desempeño técnico y audiovisual de la reciente La Odisea.

La cita que traemos hoy fue pronunciada por el realizador londinense en plena promoción de la ambiciosa adaptación homérica protagonizada por Matt Damon, dentro de una charla y posterior entrevista con The Criterion Collection. Una marca que se dedica a restaurar, publicar y preservar películas cruciales del cine clásico y contemporáneo y que habitualmente, invita a celebridades a su armario repleto de cintas para que estas puedan escoger y llevarse a casa sus películas favoritas.

Concretamente, Nolan terminó llevándose varios títulos autorales que, en su mayoría, poco tienen que ver con su imaginario fílmico: El testamento del Dr. Mabuse (1993), Carretera perdida (1997), un recopilatorio de cinco películas de John Cassavetes, La trilogía de Apu de Satyajit Ray, Mister Arkadin (1955), The Player (1992) y Boyhood (2014). Aunque lo que más llamó la atención, aparte de dicho criterio, fue su reflexión acerca de la curiosidad como motor inicial para contar historias y para aprender.

Nolan y la curiosidad: el motor del aprendizaje y la creatividad

La argumentación de Nolan en el espacio de Criterion fue así: «Nunca vas a aprender algo tan profundamente como cuando es pura curiosidad. La curiosidad ha sido totalmente necesaria para que el ser humano haya podido desarrollar la civilización actual, pues sin ella nunca habríamos podido alcanzar el punto tecnológico en el que hoy nos encontramos».

Christopher Nolan nunca asistió a una escuela de cine, pero su propia experimentación y su curiosidad despertaron desde su infancia una fascinación que, posteriormente, se convertiría en una pulsión irrefrenable por contar historias. Construyendo así una envidiable y exitosa filmografía desde comienzos del siglo XXI.

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