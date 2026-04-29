David Bustamante se emociona ante las cámaras: «A mí con la ansiedad me da por comer»

Este miércoles 29 de abril se ha estrenado la segunda temporada de 100% Únicos y David Bustamante ha sido uno de los invitados del programa de Cuatro. El cantante se ha enfrentado a una entrevista muy especial ante personas con trastorno del espectro autista (TEA), y ha revelado su faceta más cercana y cómplice al recordar el camino de esfuerzo que le llevó hasta la fama.

Nada más sentarse en el programa, que en esta ocasión cuenta con el actor y director Daniel Guzmán como maestro de ceremonias, Bustamante ha cantado para su público. «Ten cuidado, que te puedes emocionar», le ha advertido el presentador. Efectivamente, el cantante ha terminado llorando.

Bustamante ha contado sus inicios en San Vicente de la Barquera (Cantabria) y cómo él, desde pequeño, sabía que se iba a dedicar a la música. Después ha confesado la manía que tiene cuando sube al escenario: «Siempre subo con el pie derecho».

La «difícil» relación de Bustamante con la comida

Una de las entrevistadoras le ha preguntado sobre su «difícil relación con la comida» y David Bustamante ha contestado: «Pues, mira, las personas tan sensibles pasamos por baches y depresiones. A mí con ansiedad me da por comer, pero la sociedad es muy cruel y te señalan y te hacen mal. Las redes sociales son un nido de cobardes». Tras confesar esto, el cantante se ha emocionado y ha abrazado a la chica que le ha hecho la pregunta.

«Estoy en mi prime», ha confesado después Bustamante cuando le han preguntado por su estado físico. Acto seguido, ha hecho 10 flexiones ante las cámaras.

Bustamante sobre Pasula Echevarría

Otro de los que han intervenido en el programa le ha preguntado a Bustamante sobre su matrimonio con la actriz Paula Echevarría, que «no tuvo un final feliz» (por su divorcio). Bustamante ha sido contundente y ha dicho: » A veces, el amor es un sentimiento caduco. Cuando se termina, queda la relación del cariño y, gracias a eso, comienzan otras historias increíbles y conocí al amor de mi vida, Yana (Olina). (…) Lo importante es dejar un buen sabor de boca a las personas que han tenido que ver con tu vida».

Sobre Daniella, su hija con Paula Echevarría, Bustamante ha dicho, orgulloso, que le «cae bien». «Decir eso de un hijo mola mucho», ha reconocido el cantante.

«Una vez me quitaron la alegría»

Daniel Guzmán, el presentador del programa, le ha preguntado a Bustamante si alguna vez ha sentido «pánico escénico» antes de salir a un concierto y el invitado ha dicho: «Hubo una época en mi vida en la que me hicieron sentir muy inseguro y era como un parto cada vez que tenía que ir a trabajar. Me quitaron la alegría, pero ahora me pilla en un momento en el que me encanta mandar a la cueva a los detractores·».