Julia Otero desvela el nuevo logro profesional de su hija Candela: «Ya es cirujana vascular»

Julia Otero es una de las periodistas más admiradas y reconocidas de nuestro país. Su trayectoria es impecable, y ha sido reconocida, a lo largo de los años, con numerosos premios y distinciones que avalan su prestigio profesional. Sin embargo, desde sus inicios, siempre ha procurado mantener su faceta más personal alejada de los focos. Una norma no escrita que pasó a un segundo plano cuando en 2021, la comunicadora anunció que padecía cáncer. Desde entonces, y siempre con la prudencia que le caracteriza, ha compartido algunos detalles de su proceso con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad y concienciar sobre su impacto. Una actitud por la que ha vuelto a optar durante su última aparición pública, donde se ha querido abrir en canal para compartir cómo se encuentra a día de hoy y, a su vez, confesar cómo ha vivido su entorno más cercano esta enfermedad, centrándose en especial en Candela, su única hija.

«La familia es el gran pilar. Es la que está en primera línea de fuego y la que no te suelta de la mano. Eso es así en todos los casos. Y los que no tienen ese entorno amable en el que apoyarse, no me quiero imaginar la cruz y el calvario que deben vivir. Pero, en efecto, la familia está ahí», comenzaba a decir. En cuanto a Candela, su única hija, Otero tan solo ha tenido buenas palabras hacia ella. De hecho, se ha mostrado muy orgullosa del camino profesional que ha escogido. «Cuando me diagnosticaron, mi hija estaba a un mes de hacer el examen MIR, que es un examen muy exigente. Y, bueno, fíjate el tiempo que ha pasado, que ya es cirujana vascular, desde hace 15 días», desvelaba.

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Aprovechando su intervención con los micrófonos de Europa Press, Julia también ha querido reivindicar lo dura que es la formación de los médicos y las malas condiciones profesionales a las que se enfrentan en España. «Tiene 12 años de formación. Seis de carrera, uno de MIR, cinco de especialidad… Hay que pagar mejor a los médicos. Mucho aplauso a las 8:00h durante la pandemia, pero de verdad, 12 años de formación hay que pagarlos mejor porque si no se van a otros países. Y la sanidad pública española se mantiene en pie solo por una cosa: por los bajos salarios de los médicos. Y no es justo», sentenciaba.

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Candela Otero Martínez nació fruto del matrimonio de Julia Otero y el médico Josep Martínez. Su vida ha transcurrido siempre lejos de los focos, ya que ni siquiera ha sido habitual verla junto a su madre en actos públicos. Sin embargo, hace varios años que salió a la luz que había decidido seguir los pasos de su padre y estudiar medicina. En 2019 se licenció en la Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona, ejerciendo posteriormente como residente en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona en la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular. Ahora, tras una larga formación, ha sido la propia Julia Otero la que ha desvelado que ya es cirujana vascular.