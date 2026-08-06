La investigación del FBI que destapa el insólito caso de un hombre obsesionado con Leonor: «Me voy a casar con ella»

La victoria de España en el Mundial de Fútbol 2026 dejó imágenes históricas, celebraciones multitudinarias y momentos que ya forman parte de la memoria colectiva. Sin embargo, durante las semanas que duró la competición también se produjeron algunos incidentes que permanecieron bajo el radar y que ahora salen a la luz. Uno de ellos tuvo como protagonista, de manera indirecta, a la princesa Leonor, después de que un hombre fuera detenido tras preguntar insistentemente por el paradero de la heredera al trono en un hotel de Houston, Texas.

La información procede de los informes internos del Centro de Cooperación Policial Internacional (IPCC), el dispositivo creado para coordinar la seguridad durante el campeonato y en el que participaron el FBI y agencias policiales de los distintos países implicados. Entre las numerosas incidencias registradas durante el torneo aparece la actuación de un hombre que despertó las sospechas de los agentes por su particular interés en localizar a la princesa de Asturias. Según consta en la documentación, el individuo, descrito como un hombre caucásico de más de cincuenta años, comenzó a preguntar de manera reiterada por Leonor de Borbón en un hotel de Houston. La insistencia del hombre llevó a los responsables de seguridad a prestar especial atención a sus movimientos y activar las correspondientes comprobaciones. Los agentes procedieron a fotografiarlo, identificarlo y analizar la situación para determinar si podía representar algún tipo de amenaza para la delegación española.

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La respuesta que ofreció durante el interrogatorio fue, cuanto menos, llamativa. Cuando los agentes quisieron conocer el motivo por el que buscaba con tanta insistencia a la princesa, el hombre aseguró que necesitaba verla «urgentemente» y llegó a afirmar: «Me voy a casar con ella». Las autoridades continuaron con la investigación y determinaron que el individuo no era español y que presentaba problemas de salud mental. Finalmente, fue detenido y el episodio quedó controlado dentro del amplio dispositivo de seguridad desplegado durante el Mundial.

Lo más llamativo del caso es que el hombre estaba buscando a Leonor en un lugar en el que la princesa nunca llegó a estar. La Familia Real española sí viajó a Estados Unidos con motivo de la gran final del campeonato, pero su presencia se concentró en Nueva York y, concretamente, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde España se enfrentó a Argentina por el título. Houston, por tanto, no formaba parte del recorrido de la heredera durante aquella jornada.

El incidente quedó registrado como una de las numerosas actuaciones que tuvieron que gestionar los equipos policiales durante el Mundial 2026. El IPCC mantuvo un seguimiento constante de posibles amenazas contra las delegaciones, los jugadores, las autoridades y los aficionados, especialmente en los días de mayor concentración de público. El objetivo era detectar cualquier situación susceptible de alterar el desarrollo de la competición o poner en riesgo a las personas desplazadas con motivo del campeonato.

No fue el único incidente durante el Mundial

El caso relacionado con Leonor no fue, además, la única incidencia llamativa que aparece en los informes policiales. Entre los documentos también figura la amenaza de un usuario de X que aseguró que acudiría al partido entre España y Portugal con una bomba adosada a la cintura. La alerta fue investigada por los equipos de seguridad y neutralizada dentro de los protocolos establecidos para el torneo.

Los informes recogen igualmente otros sucesos, como detenciones relacionadas con la venta de entradas falsificadas o la intervención de un aficionado que saltó al terreno de juego durante los últimos minutos del encuentro entre Argentina e Inglaterra. También se investigó una amenaza de bomba recibida por un hotel de Los Ángeles. Todos estos episodios formaron parte del dispositivo de seguridad internacional que acompañó al campeonato y que permitió que las diferentes delegaciones pudieran desarrollar sus agendas con normalidad.

En el caso de la Familia Real española, la seguridad adquirió una importancia especial debido a la presencia de los Reyes y sus hijas en distintos momentos del campeonato. Felipe VI, la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía siguieron con enorme expectación el recorrido de la Selección, aunque sus agendas institucionales hicieron que no estuvieran presentes en todos los encuentros.

Felipe VI viajó a México para acompañar a España durante uno de sus primeros partidos, mientras que en otros encuentros la agenda de la Familia Real se desarrolló en España. Fue el caso del partido contra Francia, que coincidió con la celebración de los premios Princesa de Gerona en Barcelona. La gran final, sin embargo, fue una excepción. Para el decisivo encuentro frente a Argentina, los cuatro miembros de la Familia Real viajaron juntos hasta Estados Unidos. Desde el palco del MetLife Stadium de Nueva Jersey siguieron un partido que terminó convirtiéndose en una jornada histórica para el fútbol español. Tras la victoria, Felipe VI bajó al césped para felicitar personalmente a los jugadores y al cuerpo técnico y, poco después, se unieron la reina Letizia, Leonor y Sofía.

No es, además, la primera vez que una joven heredera europea se ve obligada a convivir con medidas especiales de protección. La princesa Amalia de los Países Bajos permanece bajo fuertes medidas de seguridad desde 2022 debido a amenazas de secuestro y asesinato que las autoridades han relacionado con el crimen organizado. También la princesa Ingrid Alexandra de Noruega ha protagonizado episodios vinculados al acoso y a las amenazas.