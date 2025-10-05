Paula Echevarría no se corta y opina sobre el peso de David Bustamante: esto es lo que ha dicho

David Bustamante ha dejado de fumar y ha tenido que enfrentarse a los efectos secundarios. Está muy feliz por haber tomado esta decisión, pero reconoce que ha engordado. Este aumento de peso ha revolucionado a sus detractores y algunos han aprovechado las circunstancias para intentar hacer daño. No obstante, el artista se siente orgulloso de lo que ha hecho y dice: «Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Lo que pasa que subí 20 kilos y ahora me los he tenido que quitar. Es duro porque mi trabajo es exponerme y a veces eso genera mucha inseguridad. Si los demás te van señalando se puede generar pánico escénico. Pero bueno, siempre he sido muy deportista y si engordas hay que dejar en paz a cada uno con su vida». Según cuenta, siempre ha sido un gran amante del deporte y sabe que no le costará demasiado recuperar su aspecto habitual.

En mitad de este revuelo, Paula Echevarría ha dado un golpe en la mesa y se ha pronunciado a favor de su ex pareja. Antes de entrar en detalles debemos recordar que llevan separados desde 2018, pero entre ellos hay muy buena relación, por eso no es extraño que la actriz se haya puesto firme. «La gente debería centrarse en otras cosas. No se opina de cuerpos ajenos, ni para qué delgada estás, ni qué gorda. Yo no sé por qué en las redes nos sentimos con esa capacidad de poder opinar sobre todo el mundo sin que nadie te pregunte. Si te expones, te expones a que te digan lo que piensan, pero un poquito de calma», ha declarado al respecto.

Paula Echevarría y David Bustamante tienen una hija en común llamada Daniella. La joven todavía no ha alcanzado la mayoría de edad, pero en los medios especializados ya se habla de ella porque posó en un evento importante. Dani, como la llaman en su familia, es el vínculo que mantiene unidos a sus famosos padres.

El importante mensaje de Paula Echevarría

Después de romper con David Bustamante, la protagonista de El Comisario empezó una relación con Miguel Torres. Este último ha intentado estar apartado de la crónica social, pero recientemente ha aceptado ciertos proyectos que le han situado en el centro de la noticia. Tal y como hemos observado, Miguel ha confesado que conoció a Paula cuando esta todavía estaba con Bustamante. Dicho detalle ha hecho saltar todas las alarmas, así que Echevarría ha lanzado un mensaje para desmentir los rumores que sus enemigos han puesto en circulación.

«Es absurdo pensar que en ese momento pasó algo, pasaron como 10 años hasta que nos volvimos a ver. Todos los que teníamos que tener clara la situación la teníamos, lo que se hablara fuera ya es cosa de los demás no nuestra», responde cuando le preguntan por esta polémica. Lo cierto es que en OKDIARIO hemos echado la vista atrás y hemos descubierto cuál fue el verdadero motivo de la separación de David y Paula. Tal y como confirmó el entorno en su momento, entre ellos no había pasado nada grave, simplemente dejaron de ser felices por «diferencias en la convivencia».

Paula Echevarría: influencer y actriz

Dejando a un lado todo esto, podemos poner el foco en otro asunto importante. Paula saltó a la fama por su talento como actriz, pero con el paso del tiempo se convirtió una influencer de alta categoría. Según dice, dar este paso no le ha supuesto ningún problema, pues cree que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Defiende que actúa igual de bien antes que ahora.

«No he sido una actriz que me avergonzara de hacer publicidad cuando hace 20 años había pocos actores que lo hicieran, de hecho, estaba hasta mal visto y a día de hoy todo el mundo hace de todo. Creo que al final el tiempo en ese sentido me dio un poco la razón, creo que puedes ser actriz y hacer publicidad y defender lo que estás haciendo en cada momento como si fuera lo único que hicieras en la vida», declara en una entrevista que recoge ABC.

Hay que recordar que Paula siempre ha recibido el apoyo de Bustamente y quizá ese sea el motivo por el que se haya lanzado a su defensa. Recalca que no se siente «culpable ni inferior», pero no olvidemos que siempre viene bien una mano amiga que nos ayude a salir adelante. En este caso, fue el cantante quien se ofreció a guiar sus pasos y ahora está recibiendo su recompensa.