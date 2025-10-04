Toda la verdad sobre el cambio físico de David Bustamante: el motivo por el que ha perdido 20 kilos

David Bustamante lleva más de dos décadas trabajando en el mundo del espectáculo y ha aprendido a torear ciertos escándalos con una gran maestría. Quiere distanciarse de la crónica social y de todo aquello que no esté relacionado con su carrera, pero hace algunos esfuerzos y da explicaciones cuando lo considera oportuno. Por ejemplo, hace unos meses se dio cuenta de que le estaban criticando porque había cogido peso, así que no tuvo más remedio que dar un golpe en la mesa y dejar claro que había ciertos comentarios que estaban fuera de lugar. No lo dice por él, sino por aquellas personas que pueden ser más vulnerables y que pueden caer en la trampa de seguir las normas aprobadas por la mayoría. Lo cierto es que sus palabras tuvieron mucha repercusión y su mensaje generó bastante ruido. Según dice, la salud es más importante y la estética tendría que quedar en un segundo plano.

A sus 43 años, David Bustamante se ha dado cuenta de que sus palabras pueden influir positivamente en el público, así que ha desvelado el motivo por el que se ha puesto a dieta. Tal y como él mismo ha admitido, ha ganado 20 kilos y quiere quitárselos, pero lo hará sin presión. «Lo que ha pasado es que he dejado de fumar. No conozco a nadie que lo haya hecho y no haya engordado. Entones, la ansiedad me da por comer y me genera estrés y eso me vuelve más sedentario. Lo vas posponiendo… Hay etapas en las que uno se tiene que dejar perdonar y relajar y otras en las que tienes la motivación para encontrar tu mejor versión. Así de simple. Pero las críticas no ayudan», ha comentado al respecto.

Durante su matrimonio con Paula Echevarría, David Bustamante cambió radicalmente su imagen y muchas marcas quisieron contar con él para proyectos importantes. El artista ha trabajó muy duro para tener un cuerpo perfecto, pero no lo hizo por eso. De hecho, fue algo que sucedió prácticamente sin darse cuenta porque le gusta mucho el deporte y realiza distintas actividades.

David Bustamante toma una decisión

El ex concursante de Operación Triunfo ha pensado que lo mejor para él es dejar de fumar, aunque esto le haya hecho aumentar de peso. Tal y como hemos mencionado con anterioridad, le encanta el deporte y sabe que antes o después recuperará su figura. «Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Lo que pasa que subí 20 kilos y ahora me los he tenido que quitar. Es duro porque mi trabajo es exponerme y a veces eso genera mucha inseguridad. Si los demás te van señalando se puede generar pánico escénico. Pero bueno, siempre he sido muy deportista y si engordas hay que dejar en paz a cada uno con su vida», comenta.

Está convencido de que es cuestión de tiempo, pero quiere aportar su punto de vista para ayudar a esa gente que se hace daño por haber cambiado de aspecto físico. De esta forma, confirmado que sus detractores no tienen ningún poder sobre él: «Soy una persona muy fuerte. Aunque estuviera 8 meses sin entrenar volvería con la misma energía y fuerza. Es mi constitución física y además el cuerpo tiene memoria». Y más adelante ha añadido: «No voy a terapia, pero el deporte es mi mayor ansiolítico. Además de entrenar, juego la tenis, pádel, monto en bici, juego al fútbol, hago acrobacias con un colega… Ese es mi ocio».

Bustamante se enfrenta a sus enemigos

David Bustamante salió de Operación Triunfo siendo una de las grandes apuestas del concurso, pero su compañero David Bisbal le ganó terreno de un momento a otro y los fans se posicionaron en dos bandos. Por un lado estaban los que le apoyaban a él y por el otro los que consideraban que no tenía buena relación con Bisbal por motivos relacionados con los celos profesionales. Después empezó a salir con Paula Echevarría y su situación se volvió mucho más mediática. Esto trajo consigo bastantes críticas, aunque ya ha pasado mucho tiempo de aquello y el artista promete que ha aprendido a no tener en cuenta aquellas personas que buscan hacerle daño.

«Lógicamente molesta en el momento, pero la verdad es que me considero una persona fuerte», contesta mientras explica lo que siente cuando lee comentarios que hacen referencia a su cuerpo. «He escrito una canción sobre esto, se llama Soy capaz, está en mi disco y habla de que uno mismo es consciente de las etapas que está pasando. Nadie sabe las batallas o las luchas personales que cada uno pasa. Es muy gratuito y cruel criticar a las personas. El mensaje que quiero mandar es que en mi caso me hacen más fuerte, no hay cosa que más me divierta que desarmar y mandar a la cueva a los haters. Pero hay gente que sufre con esto y lleva las cicatrices para siempre, así que intento ser un altavoz para todos ellos».

Podemos decir que Bustamante ha utilizado su altavoz para intentar solucionar un problema que afecta a demasiada gente. No sólo los famosos están sujetos a los cánones de belleza tradicionales, también los usuarios de Instagram y otras redes pueden sufrir por no llegar a los mismos objetivos que alcanzan algunos influencers. Por ello, el discurso de David está en boca de todos y ha logrado silenciar a más de uno.