David Bustamante estalla contra los comentarios sobre su peso: "Hace mucho daño"

David Bustamante ha respondido de manera tajante a todos aquellos que le han criticado por su aspecto físico, y es que el cántabro ha recibido un aluvión de ataques en los últimos meses. Según deja ver en sus redes sociales, el artista se encuentra completamente volcado con su transformación física, mostrando gran parte de su exigente entrenamiento. Un proceso durante el que cuenta con el apoyo de grandes profesionales, lo que se refleja también en su apariencia. Y si bien ahora mismo se encuentra en su mejor momento, no ha dudado a la hora de alzar la voz contra todos aquellos que le atacan constantemente por subir o bajar de peso. Sobre todo, en redes sociales, y escondiéndose tras una pantalla.

«Periódicamente, de alguna forma, la gente sin que les pregunte me dicen cómo estoy, si estoy gordo, si estoy delgado, y lo hacen de una manera muy cobarde», se pronunciaba durante uno de sus últimos conciertos. «Yo nunca me he encontrado a alguien por la calle y me ha dicho lo que le parecía, es una cosa muy curiosa», afirmaba frente a su audiencia, aprovechando un parón entre canciones.

Montaje de fotos de David Bustamante. (Foto: Gtres)

«A través de las redes, la gente hace mucho daño. Todos tenemos un espejo en casa», añadía al respecto. «Dejad de decir a la gente si ha subido o ha bajado de peso porque hay gente con la que no van a poder. Nos puede doler en un momento dado, pero nos sacudimos el polvo y seguimos. Pero hay gente que llevan esas esas heridas y esas cicatrices el resto de su vida», sentenciaba contundente.

David Bustamante responde a las críticas por su cambio de peso

De esta forma, Bustamante deja muy claro que no es ajeno a los ataques que recibe, y que ciertos comentarios pueden causar una herida muy profunda. Sobre todo, si están relacionados con su apariencia física, aunque el cantante procura que eso no empañe su felicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

Y es que el cántabro está completamente inmerso en su gira Inédito, con la que recorre diversas ciudades de España, y que ha tenido una gran acogida por parte del público. Del mismo modo, David se sinceraba respecto a su intención de acercarse un poco más a su audiencia, con un concierto «más íntimo».

«Quiero momentos de sentarme con mi guitarra dentro del público, quiero que los silencios, que las miradas, que el hablar… que sea como una reunión, como invitar a la gente al salón de mi casa», confesaba. De hecho, engloba temas muy míticos e inolvidables de su repertorio como Dos hombres y un destino, Devuélveme la vida o A contracorriente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

«Este trabajo lo siento como un volver a empezar. Me siento pleno, realizado. Es como si ahora estuviera en el ecuador de mi carrera y hubiese conocido a una nueva persona, que se llama igual que yo», exponía emocionado.