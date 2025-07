Chenoa, en defensa de David Bustamante tras las críticas recibidas por su aumento de peso

Chenoa ha salido en defensa de su amigo y compañero de ‘OT’, David Bustamante, en medio de la oleada de ataques y críticas que el cántabro está recibiendo a raíz de su subida de peso. En plena gira, parece que el trabajo del artista se ha visto opacado por los comentarios que diversos usuarios lanzan en su contra.

Todo, a raíz de una actuación que Bustamante llevó a cabo en Maliaño, Cantabria, y que reunió a más de 10.000 personas. Algunas de ellas, aprovecharon para grabar vídeos durante el concierto, y fue precisamente uno de esos fragmentos el que terminaban volviéndose viral. «Se ha acabado todos los torreznos de Soria»; «Pavarotti ha vuelto»; «Son las 5 de la tarde y Bustamante sí ha comido» o «Vivan los torreznos», son solo algunos de los terribles comentarios que han llegado a dejarle en la publicación. Situación, ante la que Chenoa no ha querido quedarse callada.

Chenoa sale en defensa de David Bustamante

La extriunfita ha aprovechado la promoción de su nuevo programa, Dog House, para hablar sobre este tema. «Deberíamos de quitar estigmas ya de esto», ha argumentado tajante. «No tengo nada que decir. No se habla de los cuerpos ajenos, ni se habla de las edades ajenas. Es muy casposo y es muy feo», ha sentenciado.

En el caso de Bustamante, parece que su representante, que es su hermano, se encarga en todo momento de protegerle de esos ataques, ya que «es normal que pudieran molestarle ciertos insultos y comentarios», sacaban a relucir en ‘Y ahora Sonsoles’.

Del mismo modo, Chenoa opina que el aspecto es lo de menos, ya que «todos vamos a llegar a lo mismo». «Tengas 20, tengas 30, vas para arriba, o sea, da igual, ¿no?», ha señalado. «Entonces yo creo que tener 50… No me asusta el número, pues siempre depende de la etapa de la vida en la que te encuentres, sobre todo mentalmente, ¿no? Yo ahora mismo estoy bien», detallaba sobre su propia edad y apariencia.

Chenoa durante la presentación de su nuevo programa ‘Dog House’. (Foto: Gtres)

En cuanto a su profesión, no cabe duda de que la cantante y presentadora se encuentra en un gran momento, ya que al éxito que ha tenido al frente de The Floor en RTVE, se suma ahora la nueva aventura con Dog House y su trabajo como jueza en Tu cara me suena.

Sin embargo, en el terreno personal parece que la artista no tiene muchas ganas de enamorarse, pero porque no tiene tiempo. «Igual que otras veces te he dicho que sí, pues ahora no», ha confesado.