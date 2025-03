Paula Echevarría y David Bustamante son el ejemplo de dos ex muy bien avenidos. Ocho años después de su mediática e inesperada ruptura sentimental, han demostrado que, a pesar de haber dejado de ser pareja, el cariño y el respeto puede perdurar a lo largo del tiempo. Con el paso del tiempo, ya que no siempre ha sido así, han demostrado que los diez años que estuvieron casados merecieron la pena y, sobre todo, por la hija que tuvieron en común, que es toda una adolescente. Este 25 de marzo es un día muy importante para el intérprete de Cobarde y la actriz no ha dudado en pronunciarse al respecto.

La significativa reflexión de David Bustamante en un día especial

A primera hora de este 25 de marzo, Bustamante ha reaparecido en redes sociales para reflexionar sobre sus 43 años de vida. «Lo bonito de cumplir 43 años es repasar lo que he vivido y sentir que mereció la pena… Con aciertos, y con fallos, imperfecto el ser humano, y al final de ese repaso, hoy mi alma está serena… Tengo más de lo que de lo que pude imaginar… Sois un sueño, hecho realidad, y si hay algo que yo quiero y necesito celebrar, no es mi cumple, para nada, es saber que siempre estáis… sois familia, la razón por la que hoy quiero cantar… Gracias», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

A través de un carrete de imágenes de su evolución física y personal, el cantante ha querido recordar algunos de los momentos más importantes de su vida: desde su niñez hasta su paso por Operación Triunfo, el programa que le dio a conocer públicamente y que marcó un antes y un después.

Tras su paso por el talent musical, el de San Vicente de la Barquera comenzó una relación sentimental con una tímida Paula Echevarría, que entonces empezaba su carrera como actriz. Una historia de amor que protagonizó varias portadas del papel cuché, que fueron testigo de sus momentos más importantes como pareja: desde su boda hasta el nacimiento de su hija Daniella.

Diez años después de su paso por el altar, en 2017, el matrimonio emitió un comunicado en el que explicaba que su relación había llegado a su fin. Sin embargo, el tiempo todo lo cura. David y Paula son uno de los ejemplos de que aunque el amor de pareja termine, no tienen porque existir conflictos ni tensiones.

El significativo mensaje público de Paula a David

Ahora, Paula Echevarría ha vuelto a demostrar el gran afecto que tiene hacia el padre de su hija mayor. Tras compartir el artista esta auto felicitación de cumpleaños, por la que ha recibido numerosos mensajes, la actriz no ha querido desaprovechar la oportunidad para mandarle públicamente unas palabras cargadas de significado y que dan cuenta la buena relación que mantienen. «Feliz cumpleaños, David», ha escrito junto a varios emoticonos de corazones y de celebración.