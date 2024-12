El llamativo y viral cambio físico de David Bustamante

El nombre de David Bustamante se ha colocado en el ojo del huracán después de viralizarse un vídeo en las redes sociales en el que se puede apreciar un notable cambio físico. El clip en cuestión corresponde al concierto que dio en Ponferrada el 30 de noviembre de este mismo año. En él aparece el artista cantando uno de sus temas más icónicos que lleva como título Feliz mientras que el público sigue con atención el espectáculo musical.

«Me ha costado reconocerle», ha indicado un usuario en la red social X (antiguo Twitter). Se trata de un post que ya cuenta con un gran número de interacciones, más de 1.000 likes y cerca de 250 retweets. Días después de esta puesta en escena en la que David Bustamante luce un traje negro, el cantante se ha pronunciado.

David Bustamante durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Primeras palabras de David Bustamante

A pesar de que el cantante no suele hacer declaraciones sobre las polémicas en las que se puede ver envuelto, lo cierto es que esta vez sí que ha querido alzar su voz para dar a conocer el motivo que le ha llevado a ese visible cambio de imagen que está siendo tan comentado en el universo 2.0.

Me ha costado reconocerle. pic.twitter.com/crNTwW8sHa — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) December 1, 2024

David Bustamante ha hablado con TardeAR y ha reconocido que ha cogido peso. «Yo estoy bien. Nada más que añadir. Cuando dejas de fumar pasan estas cosas. Nada que no se pueda solucionar. Feliz Navidad y un fuerte abrazo», ha comentado al citado espacio. Con estas declaraciones, Bustamante ha confesado el verdadero motivo de su cambio físico.

En el plató del citado espacio Lolita intervino tras dar a conocer estas palabras del cantante. «Está mejor que nunca. Está super feliz y contentísimo. Eso es lo importante. Sigue siendo un buen artista tenga diez kilos arriba o diez kilos abajo», ha indicado la artista.

David Bustamante durante un rodaje en el pasado. (Foto: Gtres)

David Bustamante habla de sus hábitos

Sin ir más lejos, en marzo, el artista se convirtió en uno de los protagonistas de El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos en el que se sinceró sobre sus hábitos y rutinas. «Oye, te veo muy feliz, muy contento, cómo me alegro de que estés aquí. Me encanta verte tan a tope, tan sano, con vida sana, muy ‘fit’, porque no siempre ha sido así», indicó por su parte el presentador.

David Bustamante en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

«Sí, estoy en un momento de disciplina total y me cuido mucho porque hay que estar a tope con lo que se viene y con la gira. Yo siempre trato de cuidarme, pero, claro, a veces me como más bollos de pan de los que debería», contestó David Bustamante, en clave de humor.