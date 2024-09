La peligrosa cercanía entre Johnny Depp y Amber Heard por culpa de Pablo Motos

En medio de su guerra por la audiencia contra La Revuelta, El Hormiguero ha cerrado una entrevista con un reconocido actor de Hollywood que, en las casi dos décadas de emisión del programa, aún no había tenido la oportunidad de pisar el plató de las hormigas más famosas de la televisión. Se trata de Johnny Depp, el intérprete conocido por su mítico papel en Los Piratas del Caribe que, tras años alejado de la industria del cine, ha regresado con nuevos proyectos en la gran pantalla. Entre ellos el que va a presentar la semana que viene en Atresmedia, titulado Modi, Three Days on the Wing of Madnes, un biopic sobre el artista italiano Amedeo Modigliani.

Se trata de una película que forma parte de la Sección Oficial fuera de concurso del Festival de San Sebastián, el cual comenzará el próximo viernes, 20 de septiembre. El certamen cinematográfico tiene una duración de ocho días, un periodo en el que Depp viajará a España para estar presente en el Festival y visitar a Pablo Motos por primera vez. «Han venido más de 300 invitados de Hollywood, pero este nunca ha venido. Es nuevo», comentaba el presentador de El Hormiguero.

¡La semana que viene vuelve Hollywood! Nos visita nada más y nada menos que ¡Johnny Depp! 🎬 #EdurneEH pic.twitter.com/aeDlNr0YT6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 16, 2024

Más cerca de su ex pareja

Además de su inesperado debut en el espacio televisivo mencionado, la visita de Johnny Depp a Madrid ha situado en el centro del huracán mediático los pocos kilómetros que le van a separar de su ex pareja, Amber Heard. La actriz de Aquaman reside en la capital desde que perdió el mediático juicio que le enfrentó con Depp. La joven lo denunció por malos tratos y después de varios años de peleas frente a los tribunales, finalmente la Justica le otorgó la razón al protagonista de Piratas del Caribe. Una sentencia con la que Amber prefirió poner tierra de por medio y mudarse al otro lado del charco.

Johnny Depp y Amber Heard en un evento en Londres. (Foto: Gtres)

Tal y como han publicado varios medios, Amber Heard vive en un exclusivo barrio a las afueras de la ciudad, concretamente en la zona de El Viso. Se trata de un barrio madrileño que se encuentra a escasos siete kilómetros del plató de El Hormiguero. Allí viven personalidades muy reconocidas de la jet set española como Isabel Preysler, Xavi Alonso, los hijos de Aznar o Paulina Rubio, entre otros. En su caso, Amber reside en un chalet, de unos 200 metros cuadrados, cuyo valor ronda en torno a 1.680.000 euros, tal y como afirmaron desde el programa Socialité.