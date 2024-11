La estricta educación de David Bustamante a su hija: "Es importantísimo que sepa heredar un móvil"

David Bustamante saltó a la fama tras participar en la primera edición de Operación Triunfo. Desde entones, su carrera musical se posicionó como una de las más conocidas del país, aunque, como no podía ser de otra manera, su faceta personal también generó un gran interés. Concretamente su historial amoroso, en el que resalta su relación con Paula Echevarría, la madre de su única hija. Fue en el año 2005 cuando se hizo pública su historia de amor y, tan solo tres años después, en 2008, dieron la bienvenida a su primogénita, Daniella.

Aunque su relación se terminó a principios de 2018, ambos siempre han intentando salvaguardar la intimidad de la menor a pesar de la fama que poseen. No obstante, aunque han sido contadas las ocasiones en las que han hablado de la educación de su hija, en todas ellas han dejado constancia de que tienen una buena relación por el bien de la misma, llegando a un acuerdo común en cuanto a su educación se refiere. Una educación que el intérprete de Dos Hombres y Un Destino ha detallado en una de sus últimas entrevistas, considerándose un «padre estricto».

Paula Echevarría y David Bustamante en la comunión de su hija. (Foto: Gtres)

«Tengo mucha suerte porque Daniella es muy buena. Pero los adolescentes ya sabes, hay días que te quieren y otros que parece que molestas. Pero bueno, salvo eso, tanto yo como Paula podemos decir que somos muy afortunados», comenzaba a decir a Diez Minutos. Señalaba que junto a la protagonista de Velvet han conseguido tener una muy buena relación «porque Daniella está por encima de todo»: «Hemos sido muy generosos», decía.

En cuanto a su papel como padre, Bustamante comentaba que la educación que impartía a su hija era estricta, tal y como lo hizo su padre con él. «Mi hija sabe lo que valen las cosas, lo privilegiada que es. Yo también le hablo mucho de mi experiencia. Le digo: ‘¿sabes que la primera vez que me bañé en una piscina fue porque el dueño de una casa que estaba arreglando me dejó hacerlo?’ Mi vida no ha sido de lujos», explicaba. Añadía que, aunque su hija fuera una privilegiada (económicamente hablando) por el nivel de vida de sus dos progenitores, no debía sentirse culpable de ello, aunque tampoco debía darlo por hecho. «Para mí es importantísimo que sepa heredar un móvil», sentenciaba.

Estas declaraciones han salido a la luz en medio de la promoción de su último lanzamiento musical titulado Inédito, el disco que él mismo considera uno de los más especiales de su carrera. En la entrevista mencionada confesó que la primera canción que compuso para este nuevo trabajo se la enseñó a Yara, su actual pareja, y a su hermano Igor. Después, a sus amigos de verdad que no tienen nada que ver con la música. Por otro lado, su hija Daniella también las ha escuchado pero «tan solo una vez», ya que el cantante ha confesado que «es adolescente y pasa absolutamente de todo»: «Está muy orgullosa de quiénes son sus padres, pero pasa de nuestros trabajos», relataba.