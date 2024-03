David Bustamante ha dado, de nuevo, el salto a la televisión. El cantante, que se encontraba alejado del foco mediático desde hacía varios meses, regresó anoche a la pequeña pantalla como protagonista del último capítulo de El camino a casa, el programa de La Sexta creado por Albert Espinosa en el que rostros conocidos de la crónica social de nuestro país -o de otra índole-, narran sus vidad desde el lugar que los vio crecer. En este caso, San Vicente de la Barquera, en Cantabria. «No puedo sentirme más afortunado de haber nacido y crecido en un pueblo. La vida de pueblo es muy diferente a la de la ciudad», fueron las primeras palabras de David nada más pisar su tierra.

Bustamante relató anécdotas y memorias de su infancia y juventud, y de su paso por Operación Triunfo, el programa que lo catapultó a la fama en el año 2001. Asimismo, el artista reveló en qué se gastó su primer sueldo como albañil, un oficio al que recurrió para ayudar económicamente a su familia tras dejar sus estudios con apenas catorce años; y se confesó sobre sus problemas económicos de muy joven. «Era un buen chico, pero yo le mandaba de vez en cuando con su padre a la obra para que escarmentara y se pusiera a estudiar», comenzó contado ante las cámaras Ada Hoyos, madre del artista, que estuvo también presente en la entrevista.

David Bustamante en un photocall en Madrid / Gtres

«Me endeudé. Como economista iba mal. Le quise hacer un regalo a mi madre y me gustó mucho una pulsera de oro blanco y brillantes. Con 14 años cobraba 80.000 pesetas en la obra. Pero la pulsera valía 95.000. Tuve que estar pagándola dos meses», prosiguió David antes de que su progenitora confesara que ya no conserva esta joya. «Me pareció excesivo así que lo cambié. Me cogí una normalita y el resto se lo metí en su cuenta. Se lo dije con el tiempo», dijo.

Este déficid, no obstante, no quitó el sueño al cántabro, quien asegura que «mi verdadera riqueza es poder dar calidad de vida y hacer regalos a sus seres queridos» durante toda su vida. «Mi Ferrari y mis cadenas de brillantes es que a mi familia no le falte de nada», señaló visiblemente emocionado.

David Bustamante durante uno de sus conciertos / Gtres

Durante la entrevista, David Bustamente compartió con Albert Espinosa, al margen de lo anterior, el que considera que ha sido el peor momento de su extensa trayectoria en la industria musical. El cantante se «destrozó» la garganta tras ofrecer un concierto cerca de unos olivares que le dieron alergia, lo que provocó que se quedara sin voz durante varios meses. «Estuve dando un concierto en unos olivares y me dio alergia. A los 20 minutos, me quedé sin voz, pero yo seguí. Cuando terminó el concierto, me destrocé la garganta. Fue un momento duro, pero gracias a Dios estoy totalmente sano y sigo teniendo el mismo registro. Estuve muchos meses sin poder hablar ni cantar (…) Imagínate no poder ir a trabajar, encima mi personalidad es de hablar mucho», contó.