David Bustamante pierde la paciencia con Telecinco por un asunto relacionado con Miguel Torres

David Bustamente estuvo casado con Paula Echevarría de 2006 a 2018, pero tienen un hija en común, así que estarán unidos para siempre. Por eso es muy complicado no hacerle preguntas relacionadas con la actriz. Es justo lo que le ha pasado a un reportero de Socialité, programa que ahora está presentado por María Verdoy y que antes lideraba María Patiño.

La relación de David Bustamante con Telecinco, especialmente con algunos espacios como Sálvame o Socialité, siempre ha sido tensa. Sin embargo, el artista está disfrutando de una etapa diferente, por eso accedió a responder a unas preguntas del espacio capitaneado por María Verdoy. En un primer momento todo iba bien, pero Bustamante perdió la paciencia por un asunto relacionado con Miguel Torres, actual pareja de Paula Echevarría.

Miguel Torres posando para su programa de baile / GTRES

Bustamente empezó presumiendo de su nueva vida. Está más tranquilo, más relajado y centrado en sus proyectos musicales, pero la calma duró poco. El reportero de Socalité le preguntó por Miguel Torres, quien ha sido eliminado de Bailando con las estrellas, un concurso en el que también participó Bustamante. ¿La diferencia? Que David ganó y encima terminó conquistando a una bailarina que, a día de hoy, le ha robado el corazón.

David Bustamante pierde la paciencia: “Jugáis sucio”

David Bustamante fue el ganador de un concurso de baile muy parecido al programa donde ha estado Miguel Torres. “Tú Lo ganaste todo, no como Miguel Torres. ¿Qué te ha parecido?”, le ha preguntado un reportero de Telecinco en tono de humor. A lo que él, muy enfadado, respondió: “Jugáis sucio, qué ridículo, acabáis de estropear todo lo bonito que habíamos hablado”.

David Bustamante ganó la primera edición de ‘Bailando con las estrellas’ / RTVE

Antes de esto, Bustamente dio una sincera entrevista donde incluso habló de Yana Olina, su actual pareja. Conoció a la bailarina el reality de baile, por eso bromea diciendo que se llevó dos premios. No obstante, no le ha sentado bien que Socialité le haya mezclado en un asunto relacionado con Miguel Torres.

“Lo estropeáis todo, tío. Que me preguntes por Miguel es ridículo”, dijo después de recalcar que el único vínculo que tiene con Torres es que es la pareja de Paula Echevarría. Entre ellos no hay problemas y no quiere que nadie les enfrente. “Sois unos maleducados, no es justo, esto no es apropiado. Después de tantos años de trabajar no es justo”.

David Bustamante solo quiere hablar de su profesión

David Bustamante antes de su discusión / GTRES

El artista no suele hablar de su vida privada, pero hizo una excepción con el reportero de Socialité porque estaba siendo simpático. Lo que no imaginaba era que el reportero le iba a preguntar por Miguel Torres.

Después de mostrar su enfado, le preguntó: “¿Esto es lo que querías?, ¿Esto lo vas a sacar y no todo lo bonito que hemos hablado”. El periodista se disculpó y le recordó que no había maldad en sus palabras.

Bustamante solo quiere dar entrevistas para promocionar sus proyectos, por ejemplo el disco que está a punto de sacar al mercado. “Tiene muchísima raza, muchísimas ganas, fuerza. También momentos muy íntimos de decir muchas cosas de una manera muy sincera y eso nos hace emocionarnos”, declaró antes del encontronazo.