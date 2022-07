Boda a la vista: David Bustamante muestra su lado más romántico con Yana Olina

David Bustamante se encuentra inmerso en uno de los momentos más felices de su vida tanto a nivel profesional como personal. Y es que, además de haber sido todo un éxito su aparición en Ghost El Musical, el intérprete de Devuélveme la vida puede presumir de estar disfrutando de una situación idílica en lo que al ámbito privado se refiere, estando a punto de celebrar cuatro años de amor de la mano de Yana Olina.

Por si fuera poco, el fin de semana también ha sido de lo más especial para el exconcursante de Operación Triunfo, habiendo acudido nada más y nada menos que a la boda de su hermano Manuel. Una jornada mágica que tuvo lugar el pasado sábado, 16 de julio, y que David ha aprovechado para declarar su amor a su pareja a golpe de posado elegante en Instagram: “Día mágico de la mano de mi alma @yanaaolina… Boda de mi hermano @manuelbustamantehoyos y mi hermana @elena.soria… Gracias por un día inolvidable!!! #SerEternos. Gracias a @lacasadelchaque por vestir estos momentos”, escribía, visiblemente emocionado y ataviado con un traje de lo más elegante, mientras que Yana se decantaba por un diseño asimétrico en color rosa fucsia con abertura lateral.

Dejando ver que se encuentran en un momento clave de su relación, Bustamante y Olina protagonizaron horas después una imagen cargada de sentimientos. En ella, ambos aparecen mirándose fijamente mientras disfrutan de una copa de vino en un paisaje rodeado de naturaleza: “Que barbaridad tan maravillosa compartir la vida contigo… No se puede describir…!”, zanjaba el propio cantante, en plena resaca emocional por lo vivido en el enlace de su hermano, y quién sabe si con más ganas que nunca de vivir el suyo propio junto a la persona que le ha devuelto la ilusión en el amor.

Como no podía ser de otra manera y en cuestión de instantes, las dos imágenes recopilaban miles de “me gusta” y comentarios de cariño por parte de algunos de los más allegados a la pareja, lo cual ha hecho que cada vez suene con más fuerza una pregunta en el panorama nacional. ¿Estarán ya David y Yana preparando su enlace matrimonial? En la última ocasión, y con las cámaras de Gtres como testigos, Bustamante dio una respuesta tajante a esta pregunta: “Están bien las cosas como están. Todo llega cuando tiene que llegar. Soy feliz así como estoy y lo tengo absolutamente todo”, admitía él mismo. Y es que, aunque el pasar por el altar no sea algo que entre en los planes a corto plazo del intérprete, lo cierto es que no descarta volver a convertirse en padre junto a su novia: “Me gustan mucho los niños. Todavía Yana es muy joven, pero por qué no. A mí me encantan, soy muy niñero. Sí, por qué no, pero ahora, cuando surja. Ahora toca unos años de trabajar y de disfrutar de la vida sin estar pensando en planes de futuro”, indicaba, dejando entrever que la puerta está abierta ante la idea de convertirse en padre por segunda vez.