David Bustamante, dispuesto a convertirse en papá de nuevo

El nombre de David Bustamante ha sonado con fuerza las últimas semanas. Primero con motivo de la boda de Chenoa y su polémica lista de invitados, después por la retirada de la batalla de La Velada del Año 2 y ahora por la inauguración de las nuevas atracciones del Parque Warner Beach. El cantante se ha desplazado hasta el parque temático para disfrutar de su 20 aniversario y allí, tan amable como siempre, ha atendido a los medios de comunicación, dejando entrever sus planes sobre una futura paternidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗬𝗔𝗡𝗔 𝗢𝗟𝗜𝗡𝗔 | Dancer (@yanaaolina)

El intérprete de Dos hombres y un destino está atravesando uno de sus mejores momentos no solo profesionalmente hablando, sino en su vida personal también. Enamorado locamente de Yana Olina, su pareja desde hace ya cuatro años, el artista está viviendo una época sentimental dorada. “Yana es la persona que comparte mi vida, es un gran apoyo para todo”, se ha sincerado a las cámaras, recalcando el emotivo mensaje que esta le envió tras su abandono del ring. Sin embargo, a pesar de estar disfrutando de un etapa muy especial, Bustamante ha descartado -por el momento- los planes de boda: “Están las cosas bien como están. Todo llega cuando tiene que llegar. Soy feliz así como estoy y lo tengo absolutamente todo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗬𝗔𝗡𝗔 𝗢𝗟𝗜𝗡𝗔 | Dancer (@yanaaolina)

Y es que, para él, su prioridad en estos momentos es su trabajo y su familia, la cual no descarta ampliar en un futuro, pues como ya ha demostrado en distintas ocasiones, ser padre es lo que más feliz le hace en el mundo: “Me gustan mucho los niños. Todavía Yana es muy joven, pero por qué no. A mí me encantan, soy muy niñero. Sí, por qué no, pero no ahora, cuando surja. Ahora toca unos años de trabajar y de disfrutar de la vida sin estar pensando en planes de futuro”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

Ahora mismo, el intérprete de Mi consentida está en un momento de equilibrio y con ganas de hacer muchísimas cosas. Es por ello que, reto que le proponen, reto que acepta, como formar parte de una de las batallas de La Velada del Año 2 liderada por Ibai Llanos. “Me apunto a un bombardeo. Después de dos años que hemos estado absolutamente parados uno tiene ganas de pasárselo bien”, ha confesado a los micrófonos. Sin embargo, pese a llevar media vida practicando boxeo, esta última experiencia en el ring no ha sido del todo buena. “Salí un poco herido. Tengo una costilla fisurada, por eso tuve que retirarme, pero estoy deseando que llegue la revancha”, ha sentenciado entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

El pasado sábado 25 de junio, David se enfrentó a Mr.Jägger en la batalla más esperada de la noche, terminando por retirarse y concediendo la victoria a su contrincante por problemas de salud: “Yo llevo boxeando desde siempre. Desgraciadamente no pude demostrar mi boxeo porque fue una pelea que me llevó al límite por alto ritmo y me ahogué. Cuando ya me tocó la costilla no podía coger aire y era ponerme en riesgo”. Y es que, el intérprete de Cobarde apenas tuvo tiempo de prepararse, pues fue avisado pocas semanas antes al causar baja Jaime Lorente, que fue el primer elegido para el duelo. No obstante, a pesar de las dificultades, el cantante ha querido dar un mensaje muy positivo de su experiencia, recalcando que lo importante es aprender de los errores y luchar por lo que quieres. “No siempre voy a ganar, es así. Lo importante es intentarlo, crecer y salir de tu zona de confort”, ha sentenciado.