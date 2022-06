De cantante a boxeador. Así ha sido el cambio radical de David Bustamante. El artista, que confesó llevar varios años entrenando boxeo y artes marciales, no dudó en subirse al carro de La Velada del Año 2 de Ibai Llanos, al conocerse la noticia de que Jaime Lorente no podría acudir. Como reemplazo, Bustamante aceptó sin pensárselo dos veces y, por fin, anoche se batió en duelo en el ring con Mr.Jägger.

“Bustamante es el favorito de los padres y las madres”, fue la presentación de Ibai al artista en el careo previo a la velada. Ante la atenta mirada del boxeador profesional, Sándor Martín, el de San Vicente de la Barquera declaró: “No tengo miedo. Estoy yo más loco que mi rival”. El Palau Olímpic de Badalona disfrutó del duelo por excelencia de la noche y Bustamante se dejó la piel ante la atenta mirada de los 10.000 fans allí presentes y los 2,5 millones de espectadores en Twitch. Aunque en un primer momento, el cantante encajó bien los golpes, en el segundo acto todo fue diferente. Al cantante le abandonó el físico y decidió abandonar. Así, Mr.Jägger consiguió volver a ponerse el cinturón de campeón por segundo año consecutivo.

Y es que, aunque una retirada a tiempo es una victoria, el intérprete de Dos hombres y un destino no lo ha llevado muy bien. Así lo ha hecho saber a sus seguidores en su cuenta de Instagram, con un mensaje donde ha dejado ver su dolor, pero su aprendizaje también. “Siempre es dura la derrota, lo es y duele…Pero en las derrotas es donde se aprende…”, ha comenzado escribiendo junto a una foto subido en el ring. “Quiero felicitar a mi contrincante y a su equipo por una victoria merecida…No fui capaz de más…Gracias a todos los que me dieron aliento y me creían ganador…y aún perdiendo me hicieron saber de su orgullo por el hecho de haberlo intentado…”, ha confesado, dejando entrever el sabor agridulce de la velada. Para finalizar su mensaje, el cantante ha querido pedir perdón por haber defraudado a sus fans, aunque dando gracias a aquellas personas que han entendido su manera de “caminar por la vida”.

El post no ha tardado en llenarse de likes y palabras de ánimo hacia el cantante. Su contrincante en el ring ha confesado haber sido un placer batallar contra él, dejándole un mensaje de lo más alentador: “Subirse a un ring es una victoria”. Otro de los comentarios más emotivos ha sido el de Iván Perujo, su entrenador personal y el que ha estado a su lado en este duelo: “Muy orgulloso de ti , hoy ayer y en todo este proceso”.

Además, Perujo compartió hace dos días un vídeo donde se puede ver lo mucho que ha trabajado el cantante, aprovechando la oportunidad para mandarle toda la fuerza del mundo: “Ha sido duro, exigente, apenas cinco semanas para prepararse, dobles sesiones, dieta personalizada, perdida de 15 kilos y todo ello mientras trabajaba en el musical. Una auténtica proeza solo al alcance de gente comprometida, luchadora y entregada como Bustamante. Pase lo que pase, ya hemos ganado”.