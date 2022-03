Yana Olina acaba de cumplir treinta y cuatro años y su pareja, David Bustamante, ha querido felicitarla a través de las redes sociales con un post muy especial. Una imagen entrañable de ambos en la que se refleja claramente la buena etapa que vive la pareja: “¡Felicidades mi pequeña! Qué suerte que los últimos 4 hayan sido a mi lado. Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mí, sino a todo lo que me importa. Eres más que mucho más. Especial y distinta, diferente a los demás. Hoy celebras tu cumpleaños, pero los que estamos a tu lado, te celebramos a ti”, ha escrito el cantante. Sin embargo, no ha sido el único que la ha felicitado en esta jornada tan especial, sino que Paula Echevarría ha sido otra de las personas que han querido mandar un mensaje a la joven.

La actriz asturiana y expareja del cantante también ha escrito en el psot que ha publicado su exmarido un mensaje que deja claro que mantiene una buena relación con Yana Olina. “Felicidades”, ha comentado junto a varios emoticonos, entre los que se encontraba un ramo de flores. Un bonito gesto por parte de la intérprete, que demuestra que, a pesar del divorcio, la relación entre ella y el artista es buena, más allá de cuestiones relacionadas con su hija Daniella.

En los últimos tiempos han sido muchas las muestras de cariño por parte de David Bustamante hacia su pareja. Detalles que evidencian que su romance va por buen camino aunque, por el momento, ninguno de los dos ha apuntado su deseo de dar un paso más. Algo que sí ha hecho Paula Echevarría. que se convirtió hace un año en madre de su segundo hijo, Miguel Jr, con el exfutbolista Miguel Torres.

Más allá de cuestiones relacionadas con las redes sociales y, a pesar de que ha sido Paula Echevarría la que ha evidenciado que mantiene una buena relación con la pareja de su exmarido, la realidad es que, después de un tiempo en el que había cierta tensión entre ella y David Bustamante, ahora las cosas se han relajado. Y es que para ambos, lo más importante ha sido siempre el bienestar de su hija Daniella.

El pasado fin de semana, la actriz aprovechó la celebración del Día del padre no solo para felicitar a su padre, sino también a su pareja, con una serie de imágenes en vídeo de Miguel Jr. junto a Miguel Torres: «Eres el mejor!

Felicidades papi! Te queremos!!!», ha escrito Paula Echevarría. Un post que ha generado muchas reacciones entre sus seguidores, que han felicitado a la pareja. El propio Miguel Torres también se ha mostrado emocionado por esta dedicatoria.