David Bustamante da la bienvenida a los 40 con una cita muy especial

Nuevo año, nueva vida. David Bustamante cumple 40 primaveras y lo hace en medio de un momento profesional y personal inigualable. Con el corazón lleno gracias a Yana Olina, su pareja desde hace cuatro años, e inmerso en varios proyectos profesionales, el intérprete de Cobarde sopla las velas en la que es su cuarta década.

En este día tan especial, no han faltado las felicitaciones por redes sociales, aprovechando el espacio para homenajear al artista. Como no podía ser de otra manera, la primera en cantar el cumpleaños feliz ha sido su pareja Yana que, con una foto donde ambos posan felices, ha compartido un texto de lo más emotivo. “Hoy es un día especial… tu cumpleaños. Un día maravilloso porque hace 40 años llegaste a este mundo para dejar tu huella. Y convertirte en una gran persona que eres ahora”, ha escrito la bailarina. Orgullosa de “la mejor persona y el mejor hombre del universo”, Yana ha pedido que su suerte siempre le ponga en su camino: “Que cada año vivido, te recuerde solo buenos momentos, y el comienzo de un nuevo año de tu vida signifique un anticipo de nuevas victorias y logros”. Gritando a los cuatro vientos su amor, la bailarina ha pedido viajar junto a él toda la vida, porque “no hay nada mejor que vivir una aventura cada día”.

Y es que, los cumpleaños siempre son días especiales llenos de cariño, y no solo de las personas más cercanas, sino también de amor a uno mismo, y Bustamante lo sabe. Con motivo de su nueva vuelta al sol, el intérprete de A contracorriente ha utilizado su perfil de Instagram para dedicarse un bonito mensaje y compartir con su más de un millón de seguidores este día tan emotivo. “Siempre pensé que llegada esta fecha…Me afectaría la famosa “Crisis de los 40”…Pues sabéis que??? Me encuentro en el mejor momento de mi vida!!!!”, ha comenzado escribiendo en su post. Parece que el tiempo no ha pasado por la vida del artista, que, como él mismo ha confesado, está más joven que nunca: “Soy feliz! Me siento realizado! Me siento amado! Me siento joven y me siento valorado en todos los aspectos de mi vida…Así que… Bienvenidos cuarenta! Ojalá los próximos 100 se parezcan a vosotros!!!”. Y que así sea.

Una cita de lo más especial

Este año ha sido muy emocionante para David que, además de sus trabajos en la pequeña pantalla como cocinero en Masterchef Celebrity o coach en La Voz Senior, el artista se encuentra celebrando sus 20 años siendo parte de la industria musical. Madrid, Barcelona o Navarra han sido los primeros destinos donde el cantante ha celebrado su trayectoria profesional con una gira por España que acaba de empezar. Mañana, un día después de soplar las velas, Bustamante celebrará la entrada a una nueva década con una cita de lo más especial. Lo hará subido a los escenarios de la Sala Argenta para inundar Santander de su música, concierto que ya ha colgado el cartel de sold out. Desde que se convirtiera en triunfito de la primera edición de Operación Triunfo, el artista nunca ha abandonado su pasión, a pesar de hacer un parón debido a la pandemia. Ahora, dos años después, más feliz que nunca e inmerso en su tour 20 años y un destino, Bustamante tiene aún muchos motivos para celebrar.