David Bustamante se abre en canal y confiesa su deseo más paternal

Han pasado ya casi dos décadas desde que David Bustamante saltó a la fama gracias a su paso por Operación Triunfo, pero en este tiempo su carrera no ha hecho más que crecer. Con una vida plenamente dedicada a la música y al ámbito profesional en general, el de San Vicente de la Barquera ha querido dar un paso más allá para formar parte nada más y nada menos que de Ghost, un musical que él mismo ha protagonizado en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid junto a otros rostros conocidos como el de Ricky Merino.

Fue ayer mismo cuando el cantante representó una escena de la obra en plena Gran Vía de Madrid en compañía de Cristina Llorente, haciendo que todos los allí presentes quedaran perplejos ante esta nueva faceta del artista. En plena resaca de emociones por la gran acogida del musical, David no tuvo reparo en conceder una entrevista para Gtres y contar así cómo está viviendo esta etapa y qué perspectiva tiene de cara a su futuro más personal: “La conciliación familiar es lo más importante para mí, es la base de todo y a partir de ahí yo siempre tengo mi tiempo libre para que no me falte tiempo con mis seres queridos y todo es súper compatible, pues como el resto de las personas y el resto de los trabajos”, aseguraba, dejando claro que para él lo primero es la familia. De hecho, no descarta volver a ser padre junto a Yana Olina, su pareja desde hace más de 3 años: “Estamos felicísimos y muy contentos y ya está. Si tiene que pasar, pasará. (…) Soy una persona muy niñera, muy cariñosa”, desvelaba cuando le preguntaban si entre los planes de la pareja está la paternidad a corto plazo. Lo que no tiene tan claro es si entre ellos habrá un enlace matrimonial, aunque teniendo en cuenta que todo parece ir viento en popa, quién sabe si darán el paso más pronto que tarde.

Aún así, ni el amor ni el ámbito profesional han conseguido empañar su brillante trayectoria, la cual no ha dejado de crecer y a la que mira con esperanza: “Espero acercar a todas las personas que no han tenido la oportunidad por una circunstancia de llegar a Madrid, acercarles un espectáculo brutal. En mi caso, que me vea mi público de otra manera. Que se diviertan, divertirnos nosotros. Se ha generado una gran familia. Creo que merece mucho la pena esta historia, que sea una cosa inolvidable, que estoy seguro que va a tener un éxito brutal”. Y es que gracias a este musical, Bustamante considera que está “en uno de los mejores momentos” a nivel laboral: “Con mi plena gira, con el 20 aniversario, con muchísimos proyectos de televisión y haciendo algo que es de lo más bonito que he hecho, sin ninguna duda en mi carrera, el musical. Hay un antes y un después y espero que sea el primero, pero que no sea el último”. De hecho, anima a todos sus compañeros de profesión a que sigan sus sueños, incluida a Chanel, la representante de Eurovisión que tanta controversia ha causado: “Es una artistaza, una chica encantadora, súper talentosa y súper salvaje, es súper injusto el ataque”, opinaba.