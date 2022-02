David Bustamante muestra su lado más romántico en una fecha muy especial

San Valentín ha conseguido sacar la cara más romántica de algunos de los rostros más conocidos a nivel nacional. Prueba de ello es la actitud de David Bustamante en las últimas horas, que pese a deshacerse en elogios con Yana Olina cada vez que tiene oportunidad, en esta ocasión ha aprovechado para dejarle muy claro a su pareja que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de su vida.

En primer lugar, el cantante quiso dar la bienvenida al 14 de febrero por todo lo alto al regalarle un enorme ramo de rosas a su novia. La bailarina fue fotografiada con sus flores en una instantánea que Bustamante publicó en su Instagram para acompañarla de una declaración de amor en toda regla: “Ya son 4 años juntos… Feliz día de San Valentín a la mejor persona que conocí en mi vida! Me haces muy feliz… Te amo @yanaaolina !”, escribía el ex de Paula Echevarría, demostrando así que tiene grandes planes de futuro con su actual pareja y que el amor entre ellos va in crescendo pese al paso de los años.

Pero esta no ha sido la única muestra de cariño que David ha expresado a su pareja durante el Día de los Enamorados. Fue precisamente a lo largo de esa jornada cuando el cantante presenció el concierto Únicas Dial en la capital, un espectáculo muy especial en el que las cámaras de Gtres se interesaron por saber más detalles sobre su regalazo a Yana: “Se lo merece, pero lo celebro todos los días. Realmente estas fechas marketinianas están muy bien por poner una fecha en el calendario, pero esto hay que celebrarlo todos los días. Y yo tengo la suerte de tener una gran compañía a mi lado y entonces todo es mucho más fácil”, comenzó explicando el de San Vicente de la Barquera visiblemente orgulloso. “Ella lo es todo. Es la mejor pareja, persona, amiga, compañera que haya podido encontrar. Es un ángel. Los que tenemos la suerte de conocer a Yana somos muy afortunados. A veces yo digo que es demasiado buena. Es una maravilla”, continuó apuntando frente a los medios de comunicación.

No obstante, parece que por el momento el exconcursante de Operación Triunfo no tiene intención de pasar por el altar, y así lo ha desvelado una vez más: “Cuando las cosas funcionan para qué estropearlas. Todo feliz. Lo tengo todo, la verdad es que me siento muy afortunado”, zanjaba, dejando claro que todavía habrá que esperar para ver a Yana Olina vestida de blanco.

El ámbito amoroso no es lo único que funciona de maravilla dentro de la vida de Bustamante. El cantante puede presumir de haber encontrado a su media naranja y de estar protagonizando uno de los momentos de mayor lucidez dentro de su trayectoria profesional al haber dado un paso más allá al embarcarse en el mundo del teatro con Ghost: “Va a ser un año súper interesante porque estaremos con la gira de Ghost, compaginándola con mi gira personal de 20 años y un destino, con el disco recopilatorio que hice… Tenemos un año bueno, después de los últimos años que hemos pasado tan mal en nuestro sector. Echamos en falta al público y volver a estar en un escenario es un absoluto regalo”, finalizaba el intérprete de Cobarde.