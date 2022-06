Después de mucho esperar y una pandemia de por medio, Chenoa y Miguel Encinas, por fin, están a punto de pasar por el altar. Una ceremonia civil en la que la pareja se jurará amor eterno después de haber tenido que posponer el gran día hasta en dos ocasiones. Y es que, esta jornada marcada en rojo en el calendario ha dado mucho de qué hablar, pues se ha podido saber que algunos de los rostros más conocidos de Operación Triunfo asistirán como invitados, aunque habrá dos marcadas ausencias: Rosa López y David Bustamante.

Tal y como han informado algunos medios de comunicación, los primeros invitados ya están llegando a la finca en coche privado, aunque el exmarido de Paula Echevarría ha optado por quedarse en la capital por temas laborales. “No paro de trabajar, no hago otra cosa”, ha confesado a las cámaras. Y es que, aunque siempre han demostrado ser grandes amigos, lo cierto es que nadie se esperaba que el cantante estuviera invitado al enlace, pues la lista de bodas ha sido muy reducida debido al coronavirus, tal y como la novia confesó hace apenas unos días.

“Se merece ser la más feliz del mundo. Yo estoy invitado a la boda, lo que pasa es que no he podido ir”, ha comunicado el intérprete de Dos hombres y un destino, dejando claro que su trabajo no le ha permitido desplazarse hasta Mallorca para presenciar uno de los días más especiales de la artista. “Hombre cómo no voy a estar invitado. Lo que pasa es que por trabajo me ha sido imposible, así que le deseo lo mejor a ella y a su chico, que me cae súper bien”, ha sentenciado, esclareciendo que su amistad sigue viento en popa como hace 21 años, cuando se conocieron en el talent musical.

Este juego de ausencias y presencias ha dado mucho de qué hablar. Hace tan solo unas semanas, Rosa López confirmó a los micrófonos que ella no era una de las invitadas, unas palabras que levantaron un gran revuelo y una infinidad de especulaciones sobre cuál habría sido el motivo por el que una de las grandes amigas de Chenoa no asistiría a este día tan especial. Sin embargo, la futura novia quiso dar la cara y zanjar la polémica indicando que haría una cena aparte con sus compañeros, una forma distinta de vivir con ellos este enlace. Ahora, al preguntarle a Bustamante por esta cuestión, el intérprete de Devuélveme la vida no ha querido comentar al respecto: “Eso es cuestión ya de cada uno. Yo no voy a entrar a valorar”. Y es que, aunque mucho se ha cuestionado la relación de todos los triunfitos de la primera edición, el cantante ha querido dejar claro que son una gran familia. “Somos hermanos”, ha zanjado, desmintiendo así todos los rumores que, en los últimos días han inundado la prensa, pero no han conseguido nublar este día en el que Chenoa pasará por el altar con el que se ha convertido en el amor de su vida.