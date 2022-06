La cantante Nuria Fergó ha sido una de las asistentes a un acto para promocionar el turismo en España. Muy guapa y sonriente, la artista no ha dudado en pronunciarse sobre cómo se encuentra en estos momentos, así como la próxima boda de Chenoa.

Con dos décadas de trayectoria en el mundo de la música, la cantante se siente muy orgullosa de hasta dónde ha llegado: “mucha satisfacción, porque son veinte años haciendo lo que me gusta, viviendo de la música y como he dicho, muchas entrevistas que ahora estoy haciendo, porque acabo de sacar disco. Para mí ha sido mi éxito poder vivir de la música, que es mi pasión. Así que muy feliz”, ha declarado. La artista ha reconocido que ha experimentado una discreta evolución en este tiempo y que, sobre todo, ha ganado experiencia. “La diferencia es la experiencia. Sinceramente, sí es verdad que ya con veintidós añitos era madura y tenía claro lo que quería hacer, pero sí es verdad que estos veinte años han dado para mucho y he crecido mucho a nivel personal y también profesional”, ha recalcado.

Nuria asegura que su carrera le ha dado más satisfacciones que disgustos: “No me puedo quejar, la verdad que no han pasado cosas feas, lo que la vida te va presentando porque tienes que ir tirando para adelante. Pero tengo que reconocer que he sufrido más a nivel personal que profesional”, ha dicho la artista, que se ha sentido muy querida y respetada por sus seguidores.

Sobre la boda de Chenoa, que ha generado bastante polémica en los últimos días por la lista de invitados, Nuria le ha echado un capote: “Yo creo que ella ha explicado perfectamente el tipo de boda que va a hacer y cómo lo quiere celebrar. Entonces yo no tengo nada más que decir, simplemente que va a ser muy feliz y que disfrute el día. Vamos, como algo maravilloso”, ha declarado, lo que deja claro que ella no será una de las asistentes.

Nuria Fergó ha confirmado que su relación con la que fuera su compañera en la primera edición de Operación Triunfo sigue como siempre: “¡Que me estás contando! No, eso son cosas que estáis liando. Yo creo que no tenéis noticia y estáis ahí liando las cosas para intentar sacar cosas que no hay”, ha asegurado.

En el ámbito profesional, la artista está centrada en nuevos proyectos: “La verdad que muy bien. Acabo de sacar Con permiso, un disco de rancheras, con varios duetos como Manu Tenorio, con Ana Belén y con Marina Carmona. Y ahora lo que quiero es hacer gira y poder ir también a Latinoamérica. Ese es el objetivo. Así que feliz”, ha dicho.

A tenor de esto, parece que apenas va a poder descansar este verano, aunque le gustaría tomarse unos días: “Movidito, movidito. Es no parar, esto es arrancar. Y aparte, con este disco en invierno sé que voy a trabajar muchísimo, con todos los teatros, así que si tengo un break este verano tampoco vendría mal”, ha recalcado.

Sobre su posible romance en el pasado con Manu Tenorio, Nuria Fergó se ha mostrado tajante: “Siempre ha habido química y eso no hace falta que lo digamos. Eso lo habéis visto vosotros desde el minuto cero”, ha asegurado la artista, que niega que entre ellos haya habido ningún romance: “Nos hemos querido mucho y nos queremos”, ha sentenciado.