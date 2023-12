Las lágrimas de María Verdoy al despedirse de una persona muy especial para ella

María Verdoy tiene 38 años y está atravesando uno de los momentos más plenos de su trayectoria profesional, pero se ha visto obligada a tomar una dolorosa decisión que le ha situado en el centro de la noticia. Los cambios que hay en Telecinco y que afectan a La Fábrica de la Tele, antigua productora estrella de la cadena, han hecho que María pase a primer plano. A partir de ahora será presentadora de Socialité, un espacio que pertenecía a María Patiño y a Nuria Marín.

María Verdoy con Emma García / Telecinco

La periodista se ha despedido de una persona muy importante para ella: Emma García, quien ha sido su compañera durante los últimos años. Ha aprendido muchas cosas a su lado y no ha podido reprimir las lágrimas cuando le ha dicho adiós en pleno directo. Verdoy no ha tenido más remedio que terminara su relación laboral con Emma García porque debe emprender una aventura de mayor calado. En Telecinco han apostado por ella para tomar las riendas de Socialité y lo cierto es que tiene el listón muy alto.

María Patiño terminó su relación laboral con Mediaset en diciembre. En un primer momento no sabía qué iba a ser de ella, pero con el paso del tiempo tuvo claro que su futuro estaba lejos de Telecinco. La Fábrica de la Tele ha cerrado sus puertas y todo ha cambiado. Ahora es la productora presidida por Cristian Gálvez la empresa que se encarga de Socilité y han pensado que María Verdoy es la candidata perfecta para sustituir a Patiño.

María Verdoy rompe a llorar en ‘Fiesta’

La colaboradora de Fiesta no ha sido la única que se ha emocionado al despedirse de sus compañeros. Emma García ha parado el programa durante unos minutos para reconocer que ella también estaba muy afectada. Llevan mucho tiempo trabajando juntas y han formado un equipo estupendo.

Emma García presentando su programa / Telecinco

«La conocí hace unos añitos en el programa anterior, donde establecimos una relación muy bonita. Es mi niña. Está emocionada, no le ha pasado nada. Está bien, pero las despidas son un poco tristes», empieza diciendo Emma García haciendo honor a la profesionalidad que siempre le ha caracterizado.

Verdoy no ha podido contener las lágrimas al escuchar el bonito discurso de la presentadora. «En esta etapa hemos compartido muchas cosas, que me los voy a quedar aquí. Ahora empieza otra etapa que es preciosa para ti, que te la mereces y que estoy feliz por ti, María».

La nueva presentadora de ‘Socialité’

María Verdoy reconoce que le ha costado mucho despedirse de Emma García porque para ella ha sido una gran maestra. «Llevo todo el día despidiéndome de un equipo increíble. Me despido de un plató que lleva siendo mi casa 5 años. Diciéndote adiós a ti Emma, que todo el mundo sabe lo gran profesional que eres, pero no lo generosa que eres. Me has dado mucho», ha declarado entre lágrimas.

Los compañeros de María Verdoy / Telecinco

Emma García ha animado al resto de colaboradores de Fiesta al levantarse para aplaudir a María Verdoy. «La vida es así. Termina una etapa, pero empieza otra. Lo bonito es eso que estoy viendo en este momento (señala al equipo, que está también emocionado). Voy a pedirles a todos que entren al plató». En ese momento el equipo entró en escena para confirmar las palabras de Emma: María es una compañera estupenda.

«¡Esto es lo que te llevas! Son todos los redactores, compañeros de Fiesta. Cada uno con su trabajo y su cometido. Lo más bonito para María es que estén aquí y hayan querido estar todos pidiéndote y deseándote lo mejor para esta nueva etapa», le ha recordado la presentadora.