El último revés laboral de María Patiño: despedida de ‘Socialité’

Seis meses después del fin de Sálvame, María Patiño seguía siendo una de los pocos rostros del elenco que continuaba apareciendo en la parrilla de Mediaset como presentadora de Socialité. Sin embargo, la reciente ruptura entre la cadena de Fuencarral y La Fabrica de la Tele ha supuesto nuevos cambios en la programación, donde no ha habido hueco para la periodista mencionada. Así lo ha confirmado un conocido digital, especializado en televisión, que asegura que el espacio de los fines de semana tendrá una nueva presentadora que sustituirá a Patiño.

Desde que se conocía que la productora de Socialité rompía con todo lo que le vinculaba a Mediaset, Patiño ha utilizado las redes sociales como vía de desahogo y sus mensajes dejaban entrever que antes o después se esperaba este final. «La vida está llena de oportunidades. Mi mochila llena de experiencias. Agradecida siempre por estar y por lo que queda por llegar», escribía en su perfil de Twitter.

Ahora, tras conocerse la noticia de su despedido, como era de esperar, y siendo fiel a su carismática sinceridad, la comunicadora no ha tardado en pronunciarse al respecto: «A la velocidad de un rayo se ha publicado mi cese como presentadora de @socialitet5. Es un orgullo que la cadena siga apostando por el formato y por el equipo. Nunca lo consideré un pequeño programa y a la vista está que no lo fue ni lo será. Ahora comienza una etapa maravillosa. Me siento afortunada y querida. Nos vemos mañana», confesaba a través de una story de Instagram que ha querido decorar con una significativa canción de fondo de Beyoncé, titulada Diva.

Socialité era un formato cuyos derechos le pertenecían a La Fabrica de la Tele. No obstante, al terminar su contrato con Mediaset, han sido adquiridos por otra productora encargada, a partir de ahora, de su producción y emisión. De acuerdo con la información de Vertele! (digital encargado de anunciar el despido señalado), todo apunta a que Fénix Media, empresa audiovisual de Christian Gálvez, cogerá el relevo a La Fábrica de la Tele, aunque todavía no hay ninguna confirmación oficial sobre ello. Tampoco se sabe con certeza qué persona cogerá los mandos del formato, aunque suena con fuerza el nombre de María Verdoy, conocida por presentar otros conocidos programas de la cadena mencionada como Cazamariposas o Viva la vida.

Este nuevo cambio instaurado en Mediaset concuerda con una de las confesiones que Adrián Madrid y Óscar Conejo, fundadores de La Fábrica de la Tele, pronunciaron en una entrevista concedida para Bluper, donde revelaban que los colaboradores de Sálvame habían sido vetados en las instalaciones de la cadena: «Se les ha prohibido la entrada. Se ha prohibido que se les llame», contaron. Sin embargo, María Patiño seguía siendo la privilegiado del equipo, algo que está a punto de terminar tras su repentino despido.