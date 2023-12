La abrupta salida de Paz Padilla de Sálvame todavía sigue dando que hablar, y es que la humorista, que actualmente se encuentra en un buen momento tanto a nivel personal como a nivel profesional, ha recordado su paso por el programa con palabras que no han sido muy bien recibidas por sus compañeros. Entre otras cosas, la presentadora ha asegurado que lo pasó «muy mal» y que mantuvo muchos desencuentros con el que entonces era su equipo.

«Pido perdón si alguna vez hice daño, que creo que sí, evidentemente, porque estaba ahí. Intenté hacerlo lo mejor posible y poner amor a todo lo que hacía», ha destacado. Además, la gaditana, que está a punto de estrenar Te falta un viaje junto a su hija, Anna Ferrer, ha indicado en una entrevista al podcast Lo que tú digas que no quiere volver a vivir determinadas situaciones que se dieron en el programa de Telecinco, como el tratamiento del fallecimiento de Chiquito de la Calzada.

Paz Padilla junto al equipo de ‘Sálvame’ en 2016 / Gtres

«Y, porque hubiera muerto, ¿teníamos que tratarle mal? Yo no lo entendía», ha señalado. «Hay cosas que te duelen en el alma. Yo optaba por el silencio, pero fue muy duro. No es bonito ir a un trabajo y no poder contar a tus compañeros que tu marido se está muriendo», ha recordado señalando que, durante mucho tiempo, pensó que tenía que estar y luego se dio cuenta de que sobraba. No obstante, le daba las gracias a la cadena y a sus compañeros. «Les deseo que les vaya bien y que busquen su camino», ha indicado. Sin embargo, las reacciones no han tardado en llegar.

La contestación más relevante ha sido la de María Patiño, que ha querido desmontar una por una sus declaraciones. «Amo mi profesión por encima de todo. He sido fiel y libre siempre. No tengo la necesidad de pedir perdón y menos de echar culpas a las productoras que me han contratado. Hablo cuando los tengo delante, jamás cuando desaparecen», ha comenzado escribiendo la presentadora de Socialité en su cuenta de Instagram.

Además, se ha dirigido directamente a la humorista. «Amo el periodismo, no reniego de la prensa. Detesto la hipocresía y sobre todo la ausencia de generosidad de Paz Padilla, que aun siendo solo compañera, cuando me pidió ayuda, estuve», ha comentado María visiblemente molesta. Por su parte, David Valldeperas y Carlota Corredera, que han disfrutado juntos de un viaje por Buñuel y Tudela durante el puente de diciembre, han optado por no decir nada sobre el tema en sus redes sociales.

Comunicado de María Patiño en respuesta a Paz Padilla / Redes sociales

Y es que en el podcast, Paz Padilla también ha hablado de su despido de Mediaset, calificándolo como «un efecto secundario». «Yo hice un directo con María del Monte y Anne Igartiburu hablando de que, en aquel momento, toda mi familia tenía la vacuna puesta y todos teníamos el Covid. Yo lo había cogido por segunda vez. Dije que tuviésemos cuidado, porque nos podíamos infectar aun estado vacunados», ha rememorado. Sin embargo, la humorista asegura que editaron ese vídeo provocando que se la llamase «antivacunas».

Tal es así que tras una fuerte discusión con Belén Esteban sobre el tema, Paz Padilla abandonó el plató en directo y no volvió nunca más. Sin embargo, la justicia declaró su despido como improcedente y le permitió volver a Mediaset. «El tiempo ha puesto las cosas en su sitio y aquí estamos», ha destacado.