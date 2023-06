El dardo de Paz Padilla a ‘Sálvame’ a horas de su adiós definitivo

El adiós de Sálvame ha entristecido y alegrado a partes iguales. Si bien los hay que han confesado que echaran de menos el programa de La Fábrica de la Tele tras más de catorce años en emisión, los hay quienes, por el contrario, se alegran de su marcha para siempre de la pequeña pantalla. Una detractora podría ser, por ejemplo, Paz Padilla (53). Pues es bien sabido que desde que abandonara su puesto como presentadora del formato en enero de 2022, tras un fuerte encontronazo con Belén Esteban (49), después de que la colaboradora llamara «irresponsable» a la gaditana por sus polémicas declaraciones sobre las vacunas contra el coronavirus; las rencillas entre la presentadora y sus ex compañeros, son numerosas.

Prueba de ello serían, sir ir más lejos, las declaraciones que Paz Padilla ha hecho sobre el final del programa que presenta Jorge Javier Vázquez (52) durante su asistencia, este jueves, al Parque Warner de Madrid, de quien es imagen de este temporada estival junto a su hija, la influencer y empresaria, Anna Padilla (26); con motivo de la apertura de sus instalaciones acuáticas mañana. «Les deseo que les vaya bien, igual que ellos me lo desearon a mi», ha dicho Paz, irónica.

«Ahora estoy a lo mío. Hace dos años que no estoy en Sálvame, programa para el que trabajé durante más de una década. He aprendido mucho de ese momento [de su marcha] pero ya me desvinculé. Le deseo a todos que les vaya muy bien, que sean felices. Al final la televisión, desde que tengo uso de razón, es así, es efímera», ha añadido sin querer ahondar en más detalles.

Madre e hija han posado muy sonrientes en el evento, al más puro estilo Ana Obregón en sus míticos posados del verano. Precisamente a ella, Paz, que ha lucido un vestido de lino fucsia de la firma No ni ná, se ha mostrado muy unida en los últimos días, después de que la que fuera actriz de Ana y los 7 desvelara, en la presentación de El chico de las musarañas, el hecho sobrenatural que vivió en una reunión precisamente sobre la publicación de esta obra literaria. «Soy la Ana Obregón de la Warner. Yo a Ana la quiero mucho. Son cosas que no se explican. Yo no la cuestiono porque a mí me sucedió. Lo que no vemos no es sinónimo de que no exista. Vivimos en una sociedad donde escondemos las cadáveres debajo de la cama», ha señalado.

Durante su tiempo con la prensa, Paz ha hablado también acerca de su buenísima relación con su hija fruto de su matrimonio de más de cinco años con Albert Ferrer, y sobre el éxito de la agencia de representación de influencer de la que es socia-fundadora: Papaya Comunicación. Gracias a esta faceta, Paz Padilla se codea últimamente con grandes rostros conocidos del universo 2.0, como ni más ni menos que Victoria Federica (22) de quien desconocía su relación con la Familia Real española. «Es una chica encantadora, un ser de luz. Yo no sabía que era sobrina del Rey y cuando le preguntaban los medios por él me extrañaba», ha explicado.