Los grandes posados del verano de Ana Obregón

El posado del verano de Ana Obregón es ya historia de España. Aunque hacía tres años que no se ponía en bikini frente a las cámaras debido al fallecimiento de su hijo Aless, el pasado verano decidió retomar la tradición por una buena causa: destinar los beneficios a su fundación. Pero, ¿cuándo empezó esta costumbre y qué vinculación tiene con Lequio?

Corría 1992 cuando la vida de la actriz cambió por completo. Enamorada completamente de Alessandro Lequio (sin llegar a imaginar que todo se derrumbaría), dio la bienvenida al amor de su vida, su hijo. Fue un año de copar titulares de la prensa nacional, de ser perseguida por los paparazzis y, por ende, de estar en todo el centro del foco mediático. Motivo por el que decidió hacer un pacto con los medios de comunicación, naciendo así su mítico posado del verano. Los fotógrafos esperaban en la playa de Mallorca que Ana Obregón apareciese con su hijo y su nueva sonrisa. «Si vosotros os comprometéis a dejarnos tranquilos el resto de las vacaciones, yo os hago un posado espectacular mañana mismo», pactó. Y así fue. Al día siguiente, la entonces pareja de Alessandro Lequio protagonizó unas fotografías que no tardaron en dar la vuelta a la geografía nacional entera. España quedó boquiabierta y la intérprete de Ana y los siete pudo disfrutar de su familia en la más estricta intimidad. Desde entonces, año tras año, la bióloga ha posado frente a las cámaras buscando tranquilidad y haciendo de su anécdota una tradición.

Con este posado, Obregón daba el pistoletazo de salida a la temporada estival y el bikini que luciría era la gran expectación. Jamás defraudó. Flores, lentejuelas, gafas de sol, conjuntos arriesgados y complementos inesperados eran siempre los grandes protagonistas. En 1999 lució un llamativo bikini de florecitas; en el 2000 creó la tendencia de «hacerse un Ana Obregón» por posar pareciendo más delgada; en 2002 se declaró en huelga después de que salieran a la luz unas fotografías en actitud muy cariñosa con Micky Molina; y en 2016 emuló a Pamela Anderson en Los vigilantes de la playa para inaugurar un parque temático en Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Sin embargo, aunque normalmente posaba en solitario, en alguna ocasión se coló en el ojo de la cámara su pequeño. Pero no todo quedaba en unas simples fotografías, sino que además, la bióloga aprovechaba la ocasión para lanzar declaraciones de lo más incendiarias. «He decidido retirar la denuncia contra Darek. Como te dije fue un dinero que le dejé y que prometió devolverme en cuanto trabajara, pero nunca lo ha hecho. He asumido que estar con un hombre así tiene su precio, vamos, que he tenido que pagar», dijo entonces a los reporteros allí presentes. De esta forma, se garantizaba la más absoluta tranquilidad los meses de verano, además de ser un reclamo para las marcas. Cuando su posado del verano se convirtió en tradición, la actriz aprovechó para promocionar cremas, parques acuáticos o, incluso, una colaboración con Playboy. Pero su finalidad cambió cuando el cáncer le arrebató a su hijo.

En 2021, Ana Obregón pactó una exclusiva con la revista ¡Hola! para donar los beneficios a la Fundación Aless Lequio para la investigación del cáncer, y en 2022 repitió estrategia. Ahora, su costumbre de posar frente a las cámaras tiene más sentido que nunca: «Todo lo que hago en esta vida lo hago por mi hijo».