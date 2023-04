Susana Uribarri revela la verdad sobre la relación actual entre Ana Obregón y Alessandro Lequio

Después de haber pasado unos días en Miami en compañía de su hija, de Ana Obregón y de la pequeña Ana Sandra, Susana Uribarri ha vuelto a su tierra natal. Hace tan solo unas horas, la madrileña aterrizaba en la capital donde, como no podía ser de otra manera, las cámaras de Gtres aguardaban a su llegada para interesarse por su escapada exprés y por el estado de la protagonista de Ana y los 7 y de su nieta después de toda la polémica generada por la maternidad por gestación subrogada.

Haciendo gala de su cercanía, la representante no ha tenido reparo en hablar sobre cómo ha ido su viaje y cómo ha visto a su gran amiga después de todo lo acontecido en cuestión de un mes: «Está maravillosa, feliz y tranquila. Muy tranquila y con ganas de seguir con esta tranquilidad», comenzaba explicando, haciendo referencia a la madre de Aless Lequio. Por otro lado, también ha aclarado que para ella ha sido «un poco shock» el hecho de verla con una niña entre sus brazos: «Como ya la había visto por videollamada pues maravillosa (…) Está siempre pegada a ella, no se despega», señalaba, visiblemente ilusionada de que finalmente uno de los pilares fundamentales de su vida haya encontrado la felicidad a raíz del nacimiento de su nieta.

No obstante, cuando los periodistas han hecho referencia a la supuesta enemistad que podría haber nacido entre el conde Lequio y su ex, llegando incluso el colaborador de El Programa de Ana Rosa a negarse a conocer a su nieta, Susana ha preferido quitar hierro al asunto: «Acabo de llegar, yo no he oído nada de eso (…) Ella siempre habla bien de Alessandro y no me ha comentado nada contrario a esto», indicaba, demostrando así que la ex pareja sigue manteniendo su vínculo intacto pese a los muchos rumores que han girado en torno a ellos en los últimos días.

Para poner el broche de oro a su intervención, Uribarri ha admitido que Ana «tiene ganas de volver», aunque al otro lado del charco «está muy tranquila y muy feliz», razón por la que podría estar «retrasando» su vuelta a España, para la que aún no tiene fecha. Es por ello que los planes de bautizo de Ana Sandra aún no parecen estar en el pensamiento de Obregón, sobre todo teniendo en cuenta que su mejor amiga «no cree que vaya a ser pronto». Por ahora, todo apunta a que la presentadora de las Campanadas en Televisión Española prefiere exprimir al máximo los primeros meses de vida de la pequeña mientras disfruta también del éxito que está teniendo El chico de las musarañas: «Ya va por la tercera edición y la verdad es que por todo lo que nos llega es maravilloso, el libro lo es», zanjaba Susana con la mayor de las alegrías.