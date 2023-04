La secretaria de Estado francesa Marlène Schiappa, protagonista de la última portada de Playboy

La Semana Santa ha comenzado en Francia estando marcada por la polémica. Ha sido hace escasas horas cuando se ha dado a conocer que Marlène Schiappa será la protagonista del próximo número de la revista Playboy, el cuál verá la luz el sábado, 8 de abril. Un paso al frente por parte de la secretaria de Estado de Economía Social y Solidaria del país vecino que no ha estado exento de polémica, contando tanto con partidarios como con detractores que consideran que la política no ha estado del todo acertada.

A sus 40 años, la parisina puede presumir de haberse convertido en la protagonista de la edición francesa de la revista de entretenimiento para adultos mencionada previamente, apareciendo sus imágenes tanto en primera plana como en el interior para ilustrar una entrevista de doce páginas en la que ha tenido oportunidad de hablar largo y tendido sobre su trayectoria profesional, haciendo hincapié en asuntos que van desde la libertad de las mujeres hasta la violencia, pasando por la ecología o el cambio climático. Una serie de ámbitos que Marlène trata sin reparo alguno, habiéndose convertido ya en la primera política francesa en aparecer en la portada de este emblemático medio de comunicación erótico.

Como no podía ser de otra manera, algunas revistas semanales del país como Paris Match ya han podido acceder al contenido íntegro del reportaje y las instantáneas de Schiappa, considerando que se trata de un trabajo de «antología» en el que la que fuera secretaria del Estado de Igualdad durante el primer mandato de Macron «posa con sonrisas en diferentes posturas y diversos atuendos azules, blancos o rojos», haciendo así referencia a los colores de la bandera de Francia para mostrar su orgullo por la patria.

Pero el testimonio de la ministra delegada de Ciudadanía no queda ahí, y abriendo su corazón al máximo en el terreno personal, también ha querido hacer hincapié en la idea que tiene de sí misma al llegar incluso a compararse con la actriz Pamela Anderson: «Sin tener en cuenta a los retrógrados, las mujeres deberían poder hacer exactamente lo que quieran. Si quieren vestirse como monjas y no conocer a hombres, esa es su elección y hay que apoyarlas», adelantaba el medio citado sobre las palabras textuales que Marlène habría pronunciado en su reportaje más inesperado hasta la fecha.

Marlène Schiappa dans Playboy: la majorité embarrassée pic.twitter.com/M1P6sZxh8s — BFMTV (@BFMTV) April 1, 2023

Aunque aún no han salido a la luz todas y cada una de las imágenes que Schiappa habría llevado a cabo para este proyecto periodístico, lo cierto es que el Paris Match ya ha dejado entrever que este movimiento habría hecho saltar las alarmas en la política francesa, motivo por el que la Primera Ministra Francesa, Élisabeth Borne, no tuvo reparo en coger el teléfono y ponerse en contacto con la secretaria para expresarle su descontento al formar parte de una aparición que no considera «adecuada» sobre todo teniendo en cuenta que el país vecino vive un momento verdaderamente tenso a consecuencia de la reforma en la política de las pensiones.