La larga lista de enemigos de Paz Padilla: de Kiko Hernández a Belén Esteban

A principios de 2022, La Fábrica de la Tele, productora que estaba detrás de Sálvame, pensó que lo mejor para el programa era dejar de contar con los servicios de Paz Padilla. La presentadora abandonó el espacio por la puerta de atrás después de una acalorada discusión que mantuvo con Belén Esteban. La colaboradora se enfrentó a ella debido a una opinión que hizo sobre las vacunas que pretendían frenar la pandemia ocasionada por el coronavirus. Paz hizo un comentario en sus redes sociales que Belén no supo entender y no dudó en arremeter contra ella públicamente.

Belén Esteban, haciendo gala del temperamento que siempre le ha caracterizado, acusó a Paz Padilla detener una actitud poco responsable. De un momento a otro se enzarzaron en un polémico debate que terminó con la presentadora fuera del plató de Sálvame. A partir de ese momento no se volvió a saber nada más de ella hasta que una conocida revista confirmó la cancelación del contrato.

Belén Esteban durante el evento de Crea Energía / Gtres

La actriz decidió emprender acciones legales contra Telecinco por considerar que había sido víctima de un despido improcedente. Por ese motivo Mediaset le terminó readmitiendo y tomó las riendas de Déjate Querer. Curiosamente este programa resucitaba el espíritu de un proyecto que estuvo liderado por Jorge Javier Vázquez, Hay una cosa que te quiero decir. Jorge Javier es otro de los grandes rivales de Paz Padilla.

Una relación inexistente con Jorge Javier Vázquez

A pesar de que guardaron las formas públicamente durante mucho tiempo, Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla no disfrutaban de una relación estrecha, todo lo contrario. La artista empezó a sustituyendo al catalán y poco a poco fue ganando peso dentro de Sálvame, pero lo cierto es que nunca terminó de encajar en el equipo. Así lo ha confirmado David Valldeperas, el que fue director del espacio. Este último también ha desvelado que ya no es amigo de Padilla.

Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

«Ella dejó de pasárselo bien en Sálvame desde hacía mucho tiempo. Empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores. Ya estaba harta, no se implicaba y es un programa que necesitaba mucha implicación», ha explicado en el podcast Querido Hater. Después ha reconocido que durante un tiempo fue amigo de la comunicadora, pero actualmente no existe ningún tipo de relación entre ambos.

«A mí me desencantó. Ella cree que yo soy parte de sus enemigos. Yo me creía su cariño y seguramente era un cariño por interés, para tener un aliado en la dirección frente a un show complicado», ha declarado Valleperas. Lo sorprendente es que no es el único que piensa de esta manera.

El dardo de Kiko Hernández a Paz Padilla

Kiko Hernández en el aeropuerto de Madrid / Gtres

Muchos espectadores creían que Kiko Hernández disfrutaba de una conexión especial con Paz Padilla porque tenían muchos momentos cómplices en el plató de Sálvame. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad porque el colaborador, en una de sus últimas intervenciones en el citado programa, lanzó un dardo que demuestra lo que piensa realmente de la humorista. «Mi presentadora preferida ha sido Paz Padilla. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así?», preguntó con una ironía que nadie pasó por alto. Pero, ¿por qué nadie terminó de encajar con Paz?

Kiko Hernández no es el único que tuvo diferencias con la andaluza. En su momento todo el mundo se dio cuenta de que no terminaba de congeniar con Carlota Corredera y hubo un detalle que llamó poderosamente la atención. La actriz dejó de seguir a Carlota en Instagram. En la actualidad ninguna de las dos forma parte de las redes sociales de la otra. Esto demuestra que no han logrado llegar a un acuerdo después de la cancelación de Sálvame.