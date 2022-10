El paso al frente de Kiko Hernández tras la publicación de sus últimas y controvertidas imágenes

Pese a haber optado por alejarse del foco mediático de manera temporal, la vida parece haber estado sonriendo a Kiko Hernández. Prueba de ello son las últimas imágenes que se han hecho públicas, en las cuales el colaborador de Sálvame aparece disfrutando de un nuevo cambio de look y de unas vacaciones prolongadas en muy buena compañía.

El hombre que se ha convertido en el pilar fundamental del ex concursante de Gran Hermano no es otro que el actor Fran Antón. No obstante, y hasta ahora, se había mantenido en un hermético segundo plano, razón por la que pese a ser intérprete hay personas que no sabían algunos datos de él, como por ejemplo, que nació en Melilla hace 41 años y que mide nada más y nada menos que 1,93 metros. Además, a juzgar por sus redes sociales y por su físico, todo apunta a que es una persona muy concienciada en lo que a mantener una dieta saludable se refiere, motivo por el que cuenta en su perfil con un sinfín de fotografías en las que luce su esbelta figura sin reparo alguno. Por si fuera poco, y además de dedicarse a la interpretación, también desempeña otros papeles como modelo, bailarín y cantante, habiendo participado en óperas como Madame Butterfly, de Mario Gas; y dirigiendo obras como Baobab o Las Troyanas.

En esta última ocasión, ha sido la revista Lecturas la que se ha hecho eco de la buena conexión de la que gozan estos dos hombres, aunque aún no se sabe con certeza si se trata simplemente de una amistad, o si estarían dispuestos a dar un paso más allá para comenzar un romance y unir sus respectivas vidas. Lo que sí está claro es que ambos comparten su pasión por el arte y por el teatro, así que sus planes juntos estarán cargados de opciones de ocio de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta que se conocieron en los ensayos de la obra de teatro Distinto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Hernández (@kikohernandeztv)

En las imágenes publicadas por el medio citado, también se evidencia el gran cambio físico en el que se ha visto envuelto Kiko, que tras haber pasado por quirófano para hacerse un injerto de pelo, ahora cuenta con una imagen de lo más rejuvenecida, la cual tiene intención de cuidar al máximo al estar yendo incluso al gimnasio, probablemente animado por su amigo Fran Antón.

Una inesperada reaparición en el momento clave

Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, nada más salir a la luz estas imágenes y pese a haber tenido un desencuentro con la cúpula de Sálvame, Kiko Hernández reuniría fuerzas para reaparecer en Sálvame y reencontrarse así con sus compañeros, teniendo oportunidad también para aclarar las dudas que pudieran haber con respecto a su amistad especial con Fran Antón.

Con una imagen totalmente diferente a la que tenía en julio, el colaborador tomaba la palabra con total contundencia para admitir que no se ha hecho más retoques estéticos de los mencionados, y que además, no tiene intención alguna de seguir con las bromas acerca de su amigo con el único objetivo de respetar la profesión de éste, ajena a la televisión.