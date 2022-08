Nuevo revés para Rafael Amargo: cancela su obra de teatro

Rafael Amargo ha recibido un nuevo revés este jueves 4 de agosto tan solo unas horas antes de estrenar su nueva obra de teatro. Espectáculo que iba a tener lugar en el Teatro Marquina de Madrid. El motivo, se debe a “disputas internas”, que han provocado la renuncia del director de dicha función, Nicolás Pérez Costa.

Debido a un desacuerdo Rafael Amargo ha visto como su sueño de continuar con sus compromisos profesionales se ha visto truncado. Por ahora, no se sabe si se retomará la función o será de manera permanente. The Beautiful Dream of Life, está basada en el libro homónimo de Domingo Zapata, e iba a ser representada todos los jueves, viernes, sábados y domingos hasta el próximo día 28.

Esta información, que ha dado a conocer en primicia Jaleos, también interfiere en el pase gratuito que se había ofrecido a los medios de comunicación para el día 5, un día después de su estreno. Por el momento, no se conocen más detalles de lo ocurrido y Rafael Amargo no se ha pronunciado al respecto. En sus últimas publicaciones en Instagram, donde reúne más de cien mil seguidores, Amargo dejaba constancia de la ilusión que sentía al poder estrenar este nuevo reto profesional que, por ahora, ha quedado en stand by.

Hace tan solo unos días, Rafael Amargo fue entrevistado por el citado digital y expresó su temor de que sucediera algo el día del estreno. Una premonición que ha terminado siendo ya toda una realidad. Tal y como informó, había tenido que marcharse de su casa y trasladarse a un hotel. “Me he venido aquí una semana porque estoy asustado, me han avisado de que en mi casa van a hacer algo», contó, refiriéndose a la Policía.

Parece que la historia se repite, aunque por motivos completamente diferentes, ya que el 1 de diciembre de 2020, el artista se preparaba para el estreno de su obra de teatro Yerma, cuando una operación policial intervino, y terminó con su detención. Rafael Amargo fue acusado por un presunto delito de narcotráfico. Este mismo jueves, Espejo Público ha emitido una entrevista que Diego Revuelta, copresentador del matinal, le hizo a Rafael, donde el bailarín ha insistido en su inocencia. «Hay dos manos negras. Es un tema político, un encaprichamiento de ciertas personas», ha indicado. Además, ha señalado que su implicación en este caso no es más que una artimaña para tapar otra operación ilegal. También, ha confesado que se desconoce cuándo se celebrará el juicio.

Por otro lado, el intérprete, ha indicado que después de que se viera envuelto en el citado escándalo ha perdido muchos amigos, pero también se ha dado cuenta de las personas que permanecen a su lado. «Hace siete años que no consumo nada por la nariz», ha dicho el coreógrafo.